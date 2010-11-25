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Politika

YAKINLARI ÖLEN ERLERE 10 GÜN İZİN TBMM (A.A)

25 Kasım 2010 00:45

 -YAKINLARI ÖLEN ERLERE 10 GÜN İZİN TBMM (A.A) - 24.11.2010 - Birinci derece yakınları ölen erlere 10 gün izin verilecek. ''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi''nin konuyu düzenleyen 1. Maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Maddeye göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak. Teklifin görüşülmesine devam ediliyor.

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