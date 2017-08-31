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Yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneden ayrıldı

   Özgür ALTUNCU - Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti

31 Ağustos 2017 19:02

 

 Özgür ALTUNCU - Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00\'da Kısıklı\'daki evinden çıktı. Erdoğan, Fatih Çapa\'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30 sıralarında hastaneden ayrıldı.
Erdoğan\'ın burada tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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