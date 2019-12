Yakında dünya E7’yi konuşacak

T24 - HSBC CEO’su Michael Geoghegan, 2010’dan itibaren dünya ekonomisinde yeni bir çağın başladığını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 yeni ekonominin bu dönemin BRIC’leri olacağını söyledi.



Avrupa’nın en büyük bankası HSBC’nin CEO’su Michael Geoghegan, küresel ekonominin yeni bir döneme girdiğini, bu çağı gelişmiş ülkelerin değil, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin yeni yıldızları tarafından şekillendireceğini söyledi.



HSBC CEO’su Geoghegan, Hong Kong’da Amerikan Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada, “Geri dönülemez bir noktaya geldik. Birkaç yıl içinde G7’leri kim hatırlayacak? E7’leri hatırlayacağız ki bu grup Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye’den oluşuyor. Önemli olan bu ülkeler olacak” dedi.



Piyasadaki kurallar tepetaklak



HSBC CEO’su, 2010 ile başlayan yeni on yılın batı merkezli kafa yapısının egemenliğinin sona ereceği dönem olacağını söylerken, gelişmekte olan ülkelerin yeni iş modelleri, yeni zenginleri ve yeni parametreleriyle batı ülkelerindeki girişimcileri ve kuralları tepe taklak etmekte olduğunu belirtti.



Geoghegan, yeni dönemde dört önemli değişiklik beklediğini sözlerine eklerken; Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan’dan oluşan BRIC ülkelerinin yanında yeni yükselen yıldız ülkeler grubunun isim babalığını da yaptı. Geoghegan’ın İngilizce’de Misk Kedisi anlamına gelen CIVETS’inin içinde Türkiye’den başka Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır ve Güney Afrika bulunuyor.

Tarihin ilginç bir tecellisi olarak BRIC ismini, bugün hakkında açılan davalar ve soruşturmalar yüzünden batıp batmayacağı üzerine spekülasyonlar yapılan Goldman Sachs ekonomisti Jim O’Neill 2001 yılında ilk kez ortaya atmıştı.





E7

ÇİN

HİNDİSTAN

BREZİLYA

RUSYA

MEKSİKA

ENDONEZYA

TÜRKİYE



BRIC

BREZİLYA

RUSYA

HİNDİSTAN

ÇİN



Geoghegan'a göre yeni ekonomi bu 4 gelişmeyle şekillenecek



1- BRIC ülkelerine CIVETS ekonomileri katılacak



“Yeni BRIC’ler de diyebileceğimiz CIVETS büyük, genç ve artan nüfusa sahip. Her birinin farklılaşmış ve dinamik ekonomileri var. Hepsi siyasi açıdan görece istikrarlı ve gelecekleri parlak. Küresel hedefleri olan her şirket, bu pazarları dikkate alarak hareket etmeli. Dubai’de yaşanan gibi tökezlemeler mutlaka olacak. Ama bugün ile 2030 arasında, Orta doğu’nun nüfusu neredeyse ikiye katlanacak, ekonomileri de hızlı büyüyecek. Latin Amerika’nın emtia zengini ülkelerini göz ardı edenler ileride buna pişman olacak.”



2- Yeni bir orta sınıf ve yeni milyonerler çıkacak



“Ekonomideki eksen kayması, yeni bir orta sınıf yaratıyor. 2000 yılında gelişen ülkelerde orta sınıf nüfus 250 milyon kişiydi. 2030’da sayıları 1.2 milyarı bulacak. Asya-Pasifik bölgesinde ABD ve Avrupa’dan daha çok milyoner olacak. Çin’deki milyonerler şimdiden İngiltere’dekileri geçti. Çinli milyonerlerin yaş ortalaması 43. İnsanlar yaşlandıkça, zenginleştikçe sofistike ürünler talep ediyorlar. Bu finansal hizmetlerde de böyle. Özel bankacılıkta müthiş fırsatlar görüyoruz. Bireysel bankacılıkta da bu talebi cevaplamak için çalışıyoruz.”



3- Ticaret yollarındaki yön değişikliği sürecek



“HSBC’nin son araştırmasına göre son 5 yıldır gelişmekte olan ülkelerin ihracat siparişleri en yüksek seviyede. Yaptıkları ihracat mutlaka Batı ülkelerine yönelik değil. Hindistan’daki ihracatın üçte ikisi ABD ve Avrupa dışına. Bu trend artarak sürecek. Bazılarının ‘Amerikan çağı bitti’ dediğini duyuyorum. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Ancak şimdi Asya ve Latin Amerikalı şirketlerin pazara girmesinin zamanı. Bu ticarete yepyeni bir yön verecek. Batılı şirketlerin bu ülkeler tarafından satın alındığını göreceğiz.”



4- Yükselen merkezler gelişmekte olan ülkeler



Yunanistan’ı olası bir iflasa karşı sigortalamak bugün Brezilya’yı sigortalamaktan daha pahalı. Birçok gelişmekte olan ülkede finans ve sermaye piyasaları gayrisafi yurtiçi hasılayla kıyaslandığında epey küçük kalıyor. Doların devrinin bittiğine inanmıyorum ama gelişen ülkelerin para birimleri giderek daha çok önem kazanacak. HSBC olarak Çin’in para birimi yuan cinsi ticaret ve tahvil ihracında ön sıralarda yer almak istiyoruz. Asya bölgesi ve BRIC ülkeleri dünya finans sisteminin geleceğinde daha fazla rol oynamalı.”





CIVETS’in sırrı Misk kedisinde saklı



CIVETS, İngilizce’de Misk Kedisi anlamına geliyor. Gelincik kediler gibi daha çok geceleri hareketli olan ve eski dünyanın sıcak bölgelerinde yaşayan Misk kedilerini ayrıcalıklı kılan ve adlarını veren özelliği, kendi türüyle haberleşmek için karın derisinin altında bulunan bir bez aracılığıyla salgıladığı kokusu. Misk’ler yerlerini belirlemek için kullandıkları bu sıvıyı tehlike anında düşmanlarının suratına püskürttükleri bir savunma silahı gibi de kullanıyorlar. Amonyak, reçine ve sıvı yağdan oluşan bu madde, parfüm yapımında ve eczacılıkta kullanıldığı için Misk kedilerini değerli kılıyor.



Filipinler ve Endonezya’da ise o bölgede yaşayan Asya Palm Misk’leri, egzotik ve pahalı bir kahvenin üreticisi olarak biliniyor.



Bu kedilerin yediği taze kahve meyvelerinin çekirdekleri daha sonra hayvanların dışkılarından toplanarak Kopi Luwak diye bilinen kahvenin üretiminde kullanılıyor. Bu kahve, Jack Nicholson ve Morgan Freeman’ın başrollerde oynadığı “Şimdi ya da Asla” (Bucket List) adlı filmde Freeman’ın canlandırdığı karakterin gözlerinden yaş gelene kadar gülmesini de sağlamıştı.



CIVETS

KOLOMBİYA

ENDONEZYA

VİETNAM

MISIR

TÜRKİYE

G.AFRİKA





HSBC’nin yeni evi!



HSBC CEO’su Michael Geoghegan, kendi ofisi Hong Kong’a taşındığında bazılarının bankanın merkezinin de Londra’dan taşınıp taşınmayacağını sorduğunu, bazılarının da HSBC’nin ikiye bölüneceğini zannettiğini söyledi. Geoghegan, “Aslında benim taşınmam, grup stratejimizle ilgiliydi. HSBC’de dünyanın ağırlık merkezinin doğuya ve güneye kaydığından emindik. Global kriz, bence bu süreci yalnızca hızlandırdı” diye konuştu.