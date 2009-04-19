Yakın gözlüklerden kurtulmanın 4 yeni yöntemi

Yakın gözlükleri yaşlanmanın işaretlerinden biri. Kremlerden, botokstan, neşterden destek alarak genç görünmeye çalışan günümüz insanları, yaşlanan gözü de gençleştirme peşinde. Okurken, telefon numarası çevirirken, bilgisayarda küçücük yazılara gömülürken, mönü incelerken, yakın gözlüklerini bir takıp bir çıkarmak zor geliyor. 40-45 yaşının üstündeki neredeyse herkesin ortak sorunu bu. Fakat son 3 yılda hayatımıza giren 4 yeni yöntemle yakın görme sorununu bu külfetten 5-10 dakikada kolayca kurtarıyor.



Botoks gibi tekrarlamak lazım



CK YÖNTEMİ



Presbiyopi ameliyatlarından ikisi geri dönüşü olan yöntemler. Yani etkisi kısa sürüyor, daha sonra tekrar yaptırmak ya da başka bir yönteme geçmek gerekiyor. Bunlardan ilki kısaca CK denilen ve radyofrenks dalgalarıyla yapılan yöntem. Acıbadem Göz Hastanesi Direktörü Doç. Dr. Bozkurt Şener’in verdiği bilgiye göre, CK yönteminde tek gözün kornea tabakasına radyo dalgalarıyla 8-16 küçük dokunuş uygulanıyor. Operasyonun ardından masadan kalkan hastalar ilaç kutularının içindeki prospektüsleri bile rahatlıkla okuyabiliyor, günlük işlerine devam edebiliyorlar.



Doç. Dr. Şener Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Hasta 2-2.5 yıl yakını gözlüksüz görebiliyor. Sonra tekrar bozuluyor. Fakat bu iyi haber. Dokunun iyileştiğinin, daha sonra kalıcı bir başka yöntemi kullanabileceğimizin işareti. Ancak hastalar bazen bizden farklı düşünüyor. Uygulanan yöntem ömür boyu etkili olsun istiyor” diyor. Bu yöntem risksiz olsa da operasyon sonrasında geçici miyopluk ve astigmat yaşanabiliyor.



Lazerle kornea yeniden şekillendiriliyor



İNTRA-STROMAL PRESBİYOPİ



Presbiyopi tedavisindeki en yeni yöntem Intra-Stromal Presbiyopi Tedavi. İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Dr. Sinan Göker’in verdiği bilgiye göre bu yöntem uygulanırken femtosecond denilen lazer kullanılıyor. Kornea kesilmeden içine lazerle çizgi halkalar yapılıyor. Böylece korneaya fokus yapabilme yeteği kazandırılıyor. Dr. Göker, “Korneada kesi, flap kaldırma ya da tıraşlama gibi müdahaleler yapılmadığı için hasta ağrı ya da enfeksiyon gibi yan etkilerle karşılaşmıyor. Aynı yöntemle tüm presbiyopi hastalarının yanı sıra miyop, astigmat ve hipermetrop tedavisi de yapılabiliyor. Daha önce katarak tedavisi olmuş ya da lazer ameliyatı geçirmiş hastalara da uygulanabiliyor” diyor. Ancak bu yöntemde ameliyattan sonra geri dönüş mümkün değil.



Uzağı, yakını astigmatı tedavi ediyor



ÇOK ODAKLI LENSLER



Görme kusurlarını düzeltmede son yıllarda en fazla kullanılan yöntemlerden bir de çok odaklı (multifokal) göz içi lensler. CK gibi geri dönüşü bir yöntem olan multifokal lensler aslında katarakt ameliyatlarında takılıyor. Çok odaklı olması nedeniyle yakın ve uzağı görme sorunlarını aynı anda çözmeye yarıyor. Dünya Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Toygar’ın verdiği bilgiye göre, multifokal lens takılacak hastalara ameliyat öncesi hassas ölçümler yapılarak ihtiyaç duyulan lens belirleniyor. Dr. Toygar, “Multifokal lenslerin en büyük eksiği astigmat hastalığını tedavi edememesiydi. Daha önceden bu tarz hastalarımıza önce multifokal lens takıp sonra da lazer uygulayarak astigmat tedavi ediliyordu. Ancak son 8 aydır astigmatı da düzeltebilen lensler mevcut. Bu lensler kişiye özel üretiliyor ve ihtiyacına göre, tek veya iki göze birden takılıyor” diyor. Lensler ömür boyu kullanılabiliyor. Hassas ayar gerekiyorsa, kornea üzerine lazerle rütüş yapmak mümkün. Bu lenslerin bir özelliği de eğer henüz başlamamışsa katarakt sorununu da engellemesi.



Ameliyat oldu tabloları renklendi



5 ayrı gözlük kullanan ressam Tülin Onat, hepsinden kurtulmayı “Bir mucize yaşadım” diye tarif ediyor. Ameliyat sırasında gördüğünü söylediği olağanüstü renkleri şimdi tablolarına yansıtıyor.



Ressam Prof. Dr. Tülin Onat (66) yaklaşık 20 yıldır taktığı gözlüklerden Dünya Göz Hastanesi’nde yaptırdığı presbiyopi ameliyatıyla kurtuldu. Sadece yakın değil uzağı görme, astigmat sorunları da bulunan Prof. Dr. Onat farklı durumlar için ihtiyaç duyduğu 5 ayrı gözlük kullanıyordu. Gençlik yıllarında gözlüğü çok seven, ihtiyaç duymadığı için boş çerçeve takmaktan kaçınmayan Prof. Dr. Onat, çok gözlükle uğraşmaktan bıkmıştı. Prof. Dr. Onat şunları söylüyor:



“Şimdi o kadar mutluyum ki. Yüzümün ortasında sürekli bir gözlükle yaşamak ne zormuş. Yataktan kalkarken ilk işim gözlüğümü aramaktı. Telefonla konuşurken başka gözlük, resim yaparken başka, araba kullanırken başka, güneşte dolaşırken başka, ışıklı ortamda başka gözlük takmak zorundaydım. Nefret etmiştim artık gözlükten. Ancak tedavisi olduğunu bilmiyordum. Derste bir öğrencim sözetti ameliyattan. Hemen derste doktordan randevu aldık, ertesi günü gittim. Sonraki gün de ameliyatımı oldum. Ameliyat sırasında müthiş renkler gördüm. Kırmızının her tonu, turuncular, sarılar, yeşiller, turkuazlar olağanüstüydü. Tüm bu renkler benim için esin kaynağı oldu. Sadece ameliyat sırasında gördüğüm renkler için bile ameliyat olmaya değer. Benim tablolarımda gri renkler ağırlıklıdır. Ameliyattan sonra tablolarım da renklendi, kırmızı bir seriye başladım. Artık güneş gözlüğü bile takmak istemiyorum. “



Korneaya yeni odak yapılıyor PRESBYLASİK



Presbiyopiden kullanılan yöntemlerden biri de presbylasik. Lazerle kornea üzerine yeni bir odak yapılıyor. Bu yeni odak gözün yakını görmesini sağlıyor.

