Yakın gözlüğün sonu geldi

T24- Yaşa bağlı görme bozukluklarının başıda yer alan miyop, yeni bir teknikle ortadan kaldırılıyor. Bu duruma en çok 'bozulanlar' ise gözlükçüler!



Radikal gazetesinden Ferhan Kaya Poroy'un "'Yakın gözlüğü'nün sonu geldi" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2010) yazısı şöyle:





'Yakın gözlüğü'nün sonu geldi







Her beş kişiden birinde bir tür göz bozukluğu var. Bunlar arasında üst sıralarda yer alan sorun ise yaşa bağlı yakını görememe durumu. Artık bunun da bir tedavisi var. Dr. Sinan Göker, uyguladığı yeni bir teknikle bu sorunu ortadan kaldırabiliyor ve gözlükçüler de bu duruma çok bozuluyor!



Gözdeki bellibaşlı hastalıklar neler?



Miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi göz bozuklukları arasında sayılır. Bunlardan en önemlisi de prespiyopidir ve çok yaygındır. Tabii ki göz kuruluğu, göz tembelliği, göz tansiyonu, şaşılık gibi daha birçok göz sorunu vardır ama en yaygınları, yukarıda saydığımız dört maddeden oluşur.



Nedir bu presbiyopi, hem de bu kadar önemli olan?



Yaşa bağlı göz bozuklukları diye adlandırabiliriz. 40 yaşın üzerindeki hemen herkeste görülen bir durum bu! Prespiyopi, 40 yaş sonrasında ortaya çıkan, daha önce hiç göz problemi yaşamayanlar da dahil olmak üzere yaşa bağlı gelişen yakını görme sorunudur. Presbiyopi gelişmeye başladıktan sonra kişi okuduğu kitabı, dergiyi veya bir mönüyü okuma mesafesi olan 35-40 cm. daha uzakta tutma ihtiyacı duyar. Bulanık görmenin yanında okurken baş ağrısı, göz ağrısı, yorgunluk ve uyku hali olur.



Peki presbiyopinin ameliyatından sonra kesin çözüm oluyor mu?



Şimdi yakını görmek apayrı bir olay, yakını görememe durumu düzeltilmesi en zor olan göz bozukluğu. Bundan iki yıl öncesine kadar yakını görmeye bağlı bozuklukların ameliyatı yapılmıyordu. Türkiye’de hâlâ bir tek ben yapıyorum. Dünyada da Avrupa’da bir merkez yapıyor. Bu ameliyatta normal lazer ameliyatlarında kullanılandan farklı bir lazer kullanılıyor ve korneanın başka bir yerine ameliyat yapılıyor. Bunda başarı oranı yüzde 80’e geldi.



O zaman yapılan 100 operasyondan 80’i başarılı oluyor, geri kalan yüzde 20’de düzelme olmuyor mu?



Evet, aynen böyle. Yüzde 20 düzelmeme durumu olabiliyor. Ama şimdi çok yeni bir başka teknik çıktı. Bunu uygulamaya da 1.5 ay önce başladık. İlk tekniğin adı intracore idi. Bu yeni tekniğin adı ise supracore. Bu teknikte ise başarı oranı yüzde 90’a kadar çıktı. Miyoplarda yüzde 95-97 oranında başarı sağlıyoruz.



Intra-Stromal Presbiyopi tedavisi nasıl uygulanıyor?



Bu yöntem Femtec-Femtosecond adlı cihaz ile yapılıyor. Kornea içine Femtosecond lazer uygulanarak yapılan bu tedavi yaklaşık 15 saniye sürüyor. Hasta tedavi sürecinden yaklaşık yarım saat sonra da taburcu olabiliyor. Diğer uygulanan yöntemlerin aksine, korneada kesi, flap kaldırma ya da tıraşlama gibi müdahaleler yapılmadığı için hasta ağrı ya da enfeksiyon gibi yan etkilerle karşılaşmıyor.





Türk filmleri gibi: “Görüyorum!”



Bu tedavi kimlere uygulanıyor?



Bu yöntem tüm presbiyopi hastalarının yanı sıra miyop, astigmat ve hipermetrop tedavisi için de uygulanmaktadır. Bu yöntem daha önce katarak tedavisi olmuş ya da lazer kameliyatı geçirmiş hastalara da uygulanabilmektedir. Şöyle de özetleyebiliriz. Mesela uzağı sıfır bir insan, 45 yaşına gelince yakın okuma gözlüğü kullanmak zorunda kalıyor. Bu tip insanlara yaptığımız bu operasyonla kişi gözlük kullanmak zorunda kalmıyor.



O zaman gözlükçüler sizden hiç hoşlanmayacak!



Evet, öyle. Zaten bu konuyla ilgili spekülasyonlar hatta kampanyalar bile yapılmayı başlandı. Deniyor ki “Lazerden sonra katarakt ameliyatı yapılamıyor.” Herkes de bu şehir efsanesini duymuş. Bize gelen hastaların çoğu ilk bu soruyu soruyor. Bir ara bastırılmış broşürler bile gördüm. Bizim “Gözlüğünüzü çöpe atın” sloganımıza karşı geliştirilmiş şöyle bir sloganla, “Gözünüzü çöpe atmayın!” diyorlar. Bu doğru değil. Uzağı da yakını da göremeyenler için bu ameliyat çok rahatlatıcı oluyor. Çünkü bu sorunu yaşayan birçok kişi ya 2 gözlük kullanır ya da iki numarayı da gözlükte barındıran çok pahalı camlarla sorununu çözer. Mesela uzakta hipermetropu var, yakında da yaşlılığa bağlı hipermetropu var. İki gözlükle yaşadığı zorluğu tek bir ameliyatla çözebiliyor.



O zaman bir ameliyatla sorun ortadan kalkıyor denebilir mi?



Evet tam Türk filmlerindeki gibi, iki sorun birden aynı ameliyatla düzeliyor. Ertesi gün uyandığında, gözünü açınca her şey bitiyor. Her şeyi gayet net görebiliyor. Hasta lazer operasyondan sonra koruyucu bir gözlükle eve gidiyor, bir gece bununla yatıyor, sabah da arabasına binip bize kontrole geliyor. Hasta ameliyattan bir gün sonra bilgisayara bakabiliyor, spor yapabiliyor, seyahati varsa seyahate, işi varsa işe gidebiliyor. Kısacası genç ve sağlıklı bir görüşe sahip oluyor.

Bu ameliyatın maliyeti ne?



Sadece uzak için tedavi yapılacaksa 1000 euro, uzak ve yakın için 2 ayrı tedavi yapılacaksa 2000 euro’ya mal oluyor.





Göz bozuklukları ve nedenleri



Miyop



Gözün ön-arka uzunluğu, kornea kırıcılığı ya da her ikisi olması gerekenden fazla ise objelerin görüntüleri, sarı noktanın önünde oluşur. Miyoplar yakını iyi görebildikleri halde, uzağı bulanık görürler.



Nedenleri

1-Kalıtımsal; anne veya babada miyopi varsa çocukta miyopi gelişme olasılığı artar.

2- Stres; visuel (görsel) stres ile yani okuma, yoğun bilgisayar ve yakın işlerle uğraşanlarda miyop görülebilir.

3- Hastalıkla birlikte diyabet veya kataraktı olan kişilerde sonradan miyop ortaya çıkabilir.

4- Yalancı miyopi- pseudomiyopi; gözdeki siliyer kasların stres, yorgunluk, aşırı yüklenme sonucu tamamen gevşeyememesi nedeniyle gözlerde miyop gelişmesidir. Bazen 2-3 gün, bazen de yıllar sürebilen bir durumdur.

Bu nedenle göz muayenesi sırasında göz bebeklerinin büyütülmesi ve siliyer kasların geçici olarak felç edilmesi gerçek miyopiyi ayırmada yardımcı ve önemlidir.



Miyopi hastalığı- Malign miyopi



Bazı yüksek numaralı miyopik hastalarda, problem sadece gözlük numaralarından ibaret değildir. Normal miyopi genellikle 7 dereceye kadardır, 18-20 yaş civarında durur, görme keskinliği iyidir ve retina normaldir. Malign miyopi yaşa bakmaksızın ilerler, numaralar, 10-30 gibi yüksek olabilir. Ayrıca bu hastaların retina tabakasında patolojik değişimler, incelme, göz siniri ve makulada harabiyet nedeniyle, görme düşük seviyede kalabilir.



Hipormetropi



Gözün normalden kısa, korneanın eğriliğinin yani kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada bulunması sebebiyle, görüntü sarı noktanın arkasında oluşur. Göz içinde bulunan lens; şeklini değiştirerek (akomodasyon) kırıcılığını artırır ve görüntüyü sarı nokta üzerine taşımaya çalışır. Hipermetropi eğer lensin telafi edebileceği sınırlarda ise, kişi uzağı da yakını da görebilir veya uzağı görür, yakını bulanık görür. Bu sırada lensin şekil değiştirebilmesi için göz içindeki minik kaslar çok çalıştığından; gözde çabuk yorulma hissi, göz ağrısı ve baş ağrısı ortaya çıkar. Lensin şekil değiştirme kabiliyeti, çocukluk ve gençlikte çok iyi olmasına karşın yaş ilerledikçe azalır ve kişi önce yakını sonra da uzağı seçemez hale gelir.



Nedenleri: Genellikle kalıtımsaldır. Erken yaşlarda fark edilmezse göz tembelliğine(amliyopi) veya gözde kaymaya ( şaşılık) neden olur.



Astigmat



Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır ve basitçe anlatmak gerekirse korneanın yumurta biçiminde olmasıdır. Bu durum iki eksende farklı kırılmaya yol açar, örneğin bir eksende numara 1 ve diğer eksende 3 ise aradaki fark astigmatizma sonucudur ve astigmatizmanın değeri 3-1=2 dir. Astigmatizma, bulanık veya gölgeli (çift) görmeye sebep olur. Düzeltilmesinde silindirik camlar kullanılır.



Nedenleri: Kalıtım





Göz kapağında kist, şekil bozukluğu



Pterjiyum; gözün iç kısmındaki konjontiva dediğimiz damarlı zar dokunun büyüyerek korneaya taşması.



Korneada geçirilmiş enfeksiyona bağlı skarlar (izler)





Keratokonus hastalığı Presbiyopi



Hipermetropi ile karıştırılır, ancak bu durum, gözü bozuk olmayan insanlarda da ortaya çıkan, lensin yaşlanmasına bağlı yakını görememe olayıdır. Öyle ki lensin şekil değiştirerek yakına odaklama yapabilmesi için belli bir esnekliğe sahip olması gerekir. Yaş ilerledikçe, lens bu esnekliğini kaybeder. Presbiyopinin başlangıç yaşları 40-45 arasıdır. Hipermetroplarda bu durum daha erken gelişir. Miyoplar, gözlüklerini çıkararak daha iyi okuyabildiklerini fark ederler.



