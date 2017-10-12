Yakın gelecekte ABD'deki doktor, robotla Türkiye'deki hastayı ameliyat edecek

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, \"Yakın gelecekte Amerika\'daki bir cerrahın, robot konsolunu kullanarak Türkiye\'deki bir hastayı ameliyat etmesi planlanmaktadır\" dedi.

Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, robotların önceden programlanmış görevleri yerine getiren cihazlar olduğunu, doğrudan bir operatör veya bir bilgisayar programının kontrolü altında çalışabildiğini söyledi. Prof.Dr. Gölbaşı, \"Robotlar uzun yıllar otomotiv sektöründe montaj için kullanılırken, ilerleyen yıllarda evlerde yardımcı elaman olarak kullanılmaya başlandı. Tıpta kullanılmaları ise NASA tarafından uzaktan cerrahi tedavileriyle başladı\" diye konuştu.

TIP, DA VINCİ İLE TANIŞTI

Robotik cerrahi ile uzaktan operasyonun yanı sıra, küçük kesilerden büyük ameliyatların da amaçlandığını aktaran Prof.Dr. Gölbaşı, şu bilgileri verdi:

\"İlk olarak robotik cerrahi ile 1985\'de beyin biyopsisi ve artroskopik cerrahi prosedürler, 1988\'de prostat cerrahisi, 1992\'de kalça protezi operasyonu gerçekleştirildi. İlk ticari robotlar \'computer motion\' adı altında üretilmeye başlandı. En son geliştirilen ve tıbbın çok çeşitli uzmanlık dalları tarafından kullanılan robot Da Vinci\'dir.\"

MİNİK KESİLERDEN BÜYÜK AMELİYATLAR

Da Vinci robotik sistemde, ameliyat sahasından alınan 16 büyütmeli ve 3 boyutlu kamera görüntüsü eşliğinde, konsoldaki cerrahın robot kollara kumanda ettiğini anlatan Prof.Dr. Gölbaşı, günümüzde robotların kalp cerrahisinde, genel cerrahide, ürolojide, kadın doğumda kullanıldığını söyledi. Prof.Dr. Gölbaşı, \"Yaklaşık 1 santimlik 4 kesiden robot kollar karın veya göğüs boşluğuna gönderilerek ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Yani minik kesilerden büyük ameliyatlar yapılmaktadır\" diye konuştu.

ROBOT, CERRAHIN PARMAKLARINDA

Robotik cerrahi ile ilgili yaygın algının, robotun ameliyatı kendisinin yaptığı algısı olduğunu aktaran Prof.Dr. Gölbaşı, \"Robotik sistem yalnızca cerrahın parmak hareketlerini robot kollarına taşımaktadır. Robotların yüklenen programlar dahilinde kendi başlarına ameliyatı yapabilmeleri belki 50-100 yıl sonra mümkün olabilecektir\" dedi.

Robotların ilk çıkış felsefesinin uzaktan kumanda edilerek ameliyatların gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gölbaşı, şöyle devam etti:

\"Yakın gelecekte, örneğin Amerika\'daki bir cerrahın robot konsolunu kullanarak Türkiye\'deki bir hastayı ameliyat etmesi planlanmaktadır. Şu an yaptığımız robotik cerrahide konsolla ameliyat masası 3-5 metre uzaklıkta ve kablo bağlantılı. Çok yakın gelecekte robotlar bu kablolardan ve kollardan kurtulacak, çok uzaklardan ve tek girişten bu operasyonlar gerçekleştirilecektir.\"

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