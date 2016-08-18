Yakılarak öldürülen Hande Kader için sosyal medyada kampanya: Ses ver!

Kayıp olarak aranan ancak 12 Ağustos'ta Zekeriyaköy'de yakılarak katledilmiş halde bulunan Hande Kader için sosyal medyada 'ses ver' kampanyası başlatıldı.

Geçen hafta kayıp olan Hande Kader adlı trans kadının Zekeriyaköy'de yakılarak katledildiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazeyi teşhis eden ev arkadaşının beyanı üzerine durum ailesine iletildi.

2015'te önce tecavüze uğruyan ardından yakılarak katledilen Özgecan Aslan ile aynı kaderi paylaştığı ifade edilen Kader için sosyal medyada 'ande Kader'e ses ver' kampanyası başlatıldı.