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Yaşam

Yakılan temizlikçi hayatını kaybetti

Batman'da, iki hafta önce görev yaptığı okulda üzerine benzin dökülüp yakılan temizlik görevlisi Mecit Ertaş hastanede öldü.

23 Mart 2009 02:00

Batman'da, iki hafta önce görev yaptığı okulda kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine benzin dökülüp yakılan temizlik görevlisi Mecit Ertaş, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Fatih İlköğretim Okulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Mecit Ertaş, iki hafta önce okul içerisinde temizlik yaptığı bir sırada kemliği belirsiz kişiler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Tğıp Fakültesi Hastanesi yanık servisinde tedavi altına alınan Mecit Ertaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi Ertaş, Batman'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü incelemede gözaltına alınan bir zanlı tutuklanmıştı.


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