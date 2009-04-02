Yakılan sandıklarla ilgili 5 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi Dadaloğlu Beldesi'nde seçim sonuçları açıklandıktan sonra çıkan arbedede 2 sandığın yakılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Dadaloğlu Beldesi'nde Seyit Osman Cingözoğlu Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 1030 No'lu seçim sandığı, seçimin saatinin sona ermesinin ardından İl Genel Meclisi Üyeliği hariç diğer 2 sandık tutanaklarıyla birlikte yakıldı.Dalaoğlu Beldesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) bir seçim sandığı da yakılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından engellendi.



Her iki olaya müdahale eden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ali Küçük (31) ile yakın akrabası Ali Küçük (22), Doğan Erdoğan (22), İsmail Kantemiz (22) ve Mustafa Küçük (79), ''Kamu görevlilerine hakaret, silahlı 3'ten fazla kişi tarafından kurulların toplanmasına, görevlerini yapmasına engel olmak, usule aykırı olarak oy sandığının yerini değiştirmek, açmak, çalmak, tahrip etmek, oy zarflarını çalmak, görevi yaptırmamak için direnmek'' suçlarından sevk edildikleri Tomarza Nöbetçi Mahkemesi tarafından tutuklandı.



Olayla ilgili aranan ve daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Turgay Ercivan'da Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen 5 sanık hakkında, görevli askerlerin yüzüne benzin atarak geçici körlüğe neden oldukları iddiasıyla da ayrı bir dava daha açılacağı öğrenildi. (AA)





