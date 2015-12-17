Yakılan işyerleri için Kırşehir Valisi ve Emniyeti'ne 'görevi ihmal' soruşturması

Kırşehir'de HDP'lilerin işyerlerinin yakılmasına ilişkin Vali Necati Şentürk ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Kırşehir’de, geçen 8 Eylül’de Gül Kitabevi ve Diyarbakır Tatlı Salonu’nun da aralarında olduğu Kürt vatandaşlara ve HDP’lilere yönelik iş yerlerinin yakılmasına ilişkin Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında “görevi ihmal” suçlamasıyla iki ayrı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Diyarbakır Tatlı Salonu’nun sahibi Yaşar Alakuş, “Olaylar öngörülüp gerekli polis sayısı sağlanabilmiş olsaydı eylemlerin bu kadar büyümezdi. İş yeri yanarken dahi polis müdahale etmemiştir. Polis bizi koruyamadı ya da korumadı. Hiçbir önlem alınmadı. Engelleyici hiçbir davranışta bulunmadı” dedi.

Yaşar Alakuş, 9 Kasım’da alınan ifadesinde, Diyarbakır Tatlı Salonu’nun taşlanıp yakılmasında Kırşehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün ihmali olduğunu söyledi. Alakuş, “Kalabalık bir grup iş yerimizin önünde birikmesine rağmen sadece üç dört polis olay yerindedir. Olaylar daha önce öngörülüp gerekli polis sayısı sağlanabilmiş olsaydı eylemlerin bu kadar büyüme ihtimali yoktur. Ve ayrıca iş yerini yakma eylemi gerçekleştirilmiş, iş yeri yanarken dahi polis olaylara müdahale etmemiştir. Olayların bu noktaya gelebileceğinin öngörülmüş olması gerekirdi. Polis bizi koruyamadı ya da korumadı. Hiçbir önlem alınmadı. Olayları engelleyici hiçbir davranışta bulunmadı. Ben İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden şikayetçiyim” dedi. Alakuş, Kırşehir Valiliği bakımından da “Olaylar öngörülüp gerekli koordinasyon sağlanamamış ve iş yerimiz korunamamıştır. Bu nedenle valiliğin de önlem almada, durumu engellemekte ihmali vardır. Emniyet’e gerekli talimatlar verilmemiştir” dedi. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığın İçişleri Bakanlığı’na başvurarak soruşturma izin alması ve bunun ardından Vali Şentürk ve emniyet yetkililerinin ifadelerine başvurması bekleniyor.