Yakılan çocuk için 150 milyar dolar tazminat

T24 - ABD’de oğulları yakılarak ölen bir aileye 150 milyar dolarlık rekor bir tazminat ödenmesine karar verildi.







ABD’nin Houston kentinde bir mahkeme, oğulları yakılan aileye maddi ve manevi zararlarının karşılanması için 150 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verdi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Middleton ailesi, 1998 yılında 8 yaşındaki oğulları Robbie’yi, üzerine gazyağı dökerek ateşe veren Donald Collins hakkında dava açmıştı.



Vücudunun yüzde 99’u yanan ve hayatının büyük bir kısmını Galveston kentindeki yanık hastanesinde geçiren Robbie, ailesinin ve doktorlarının yoğun çabası sonucu hayatta kalmıştı. Ancak Robbie, yanıkların neden olduğu deri kanseri nedeniyle bu yıl yaşamını yitirmişti.



O sırada 13 yaşında olan Collins, saldırıdan 5 gün sonra gözaltına alınmış ve 6 hafta gözaltı merkezinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Yetkililer, Collins hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamış, amcasını yasal koruyucusu atamakla yetinmişti.



Middleton ailesi, Robbie’nin ölüm yatağında yaptığı açıklamayı videoya kaydederek mahkemeye delil olarak sundu. Robbie, açıklamasında komşuları Collins’in, yakmadan birkaç hafta önce kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti.



Bu kadar büyük bir tazminatı almayı beklemeyen Middleton ailesi, tek isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi.



Anne Colleen Middleton, jürinin oğlunun değerli bir insan olduğunu ve başına gelenleri hiçbir şekilde hak etmediğini anlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.



8 yaşındaki başka bir çocuğu taciz etmekten suçlu bulunan Collins, 2001 yılından bu yana hapis cezasını çekiyor.



Eski davalara bakan savcının, saldırıyla ilgili dosyayı tekrar açtığı bildirildi.

En yüksek tazminat miktarı



Söz konusu tazminat, ABD’de bir mahkeme tarafından şimdiye kadar verilen en yüksek tazminat tutarı oldu.



2000 yılında Florida’daki tütün şirketleri, 145 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.