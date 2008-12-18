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Yaşam

Yakılan cami sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul'da son 11 günde meydana gelen cami yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Yangın çıkan cami sayısı 12'ye yükseldi

18 Aralık 2008 02:00

Üsküdar'daki bir camide çıkan yangın hasara yol açtı. Küçükçamlıca Bodrumi Cami Sokak'taki Kotku Camisi'nin müezzin odasındaki yangının, imam cübbelerinin tutuşturulmasıyla çıktığı belirlendi.

Akşam namazı için camiye gelen cemaatin söndürdüğü yangın, müezzin odasında hasara neden oldu. Namaz için camiye gelen bir vatandaş, caminin kapısından içeri girerken 22-25 yaşlarında, uzun boylu bir gencin camiden çıkarak hızla uzaklaştığını ileri  sürdü. Olayın ardından polis camide inceleme yaptı.

Polis yetkilileri, müezzin odasından benzin kokusu geldiğini belirterek, yangınla ilgili araştırmanın sürdüğünü kaydetti. Böylece, kentte son 11 günde yangın çıkan cami sayısı 12'ye yükseldi. 

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