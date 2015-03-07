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Dünya

'Yakalanmasaydım silahımı alır, Obama'nın kafasına dayar ve tetiği çekerdim'

ABD'de boru bombası araştırması yaparken yakalanan bir kişi canlı yayına bağlanarak, 'Obama'yı vururdum' dedi

07 Mart 2015 15:48

ABD'de 14 Ocak'ta boru bombasıyla ilgili araştırmalar yaptığı sırada FBI ajanları tarafından yakalanan Christopher Cornell, canlı yayına bağlanarak, 'Yakalanmasaydım silahımı alır, Obama'nın kafasına dayar ve tetiği çekerdim' dedi.

Boru bombasının nasıl yapıldığını araştırdığı sırada FBI tarafından yakalanan Christopher Cornell, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir televizyon programına bağlandı. ABD Kongre Binası'na saldırı düzenleyip meclis üyelerini öldürme planları yapmakla suçlanan 20 yaşındaki Cornell, "FBI ajanları tarafından yakalanmasaydım Kongre Binası ve İsrail Elçiliği'ne boru bombası yerleştirirdim" dedi.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, söz konusu planın IŞİD tarafından tertiplendiğini söyleyen Cornell, sözlerine şu açıklamalarla devam etti: "Ne yapardım? Silahımı alır, Obama'nın kafasına dayar ve tetiği çekerdim. Sonrasında kurşunları Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine boşaltırdım. Biz Müslümanlara savaş açan ve kanımızı döken 'kafir'lerle dolu İsrail Elçiliği ve başkaca binalara saldırırdım."

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşadığı belirtilen Cornell, 14 Ocak'ta boru bombasıyla ilgili araştırmalar yapıp, tüfek ve cephanelik satın aldıktan sonra eylemini gerçekleştirmek üzere Washington'a gitme planları yaptığı sırada FBI ajanları tarafından yakalanmıştı.

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