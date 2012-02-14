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Yaşam

Yakalanmamak için evinde tünel oluşturdu

55 yıl kesinleşmiş cezası olan Ahmet K. yakalanmamak için evini labirente çevirdi...

14 Şubat 2012 21:02

 

T24 - Elazığ'da 21 ayrı dosyadan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan sanık, polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alındı. Sanığın, bir apartmanın üçüncü katındaki evinde, yakalanmamak için tünel benzeri koridorlarla merdivenler oluşturduğu ortaya çıktı.
 
Elazığ ve Ankara'da ağır ceza mahkemeleri tarafından "resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma" suçlarını içeren 21 ayrı dosyadan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K'yı (45) yakalamak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
 
Ahmet K'nın il merkezi Rüstempaşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında kaldığını belirleyen polis, bir süre evi izledi. Polis çevrede güvenlik tertibatı alarak eve baskın düzenledi. Ahmet K, operasyon sonucu yakalandı.
 
 
Her türlü tedbiri almış
 
Ahmet K'nın eve farklı yollar izleyerek girip çıktığından şüphelenen polis, evde yaptığı aramada mutfak balkonundaki dağınıklığı fark etti.
 
Zeminden yaklaşık 1 metre yüksekte duvar örülmüş, daha üst kısmı ise PVC ve buzlu camla kapatılmış balkonda atıl halde bir koltuğu yerinden kaldıran polis, balkon zemininde tahta bir kapak buldu. 
 
Kapak kaldırıldığında ise alt katın terasına inen duvara iliştirilmiş tahtadan yapılmış bir merdiven bulan polis, buradan aşağıya indiğinde terasta dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen, çevresi duvar ve çatı saclarıyla kapatılmış tünel benzeri bir koridora ulaştı.
 
Koridoru takip eden ekipler, ikinci kat hizasından dışarıya açılan bir kapı ve bu kapıdan zemindeki apartman bahçesine inen bir tahta merdiven buldu.
 
Polis, apartmanın bahçesinde yaptığı araştırmada ayrıca bahçenin kapısının tek anahtarının da Ahmet K'da olduğunu belirledi.
 
Yurt dışına kaçmayı planladığı ileri sürülen Ahmet K, bahçesindeki tavukları yemlemek üzere böyle bir yapı meydana getirdiğini iddia etti. 
 
 
 

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