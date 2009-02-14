Yakalanma korkusu olmasa kadınlar da aldatacak

Türk erkeklerinin yüzde 93’üne, kadınlarının yüzde 81’ine göre seks, çok önemli. Yüzde 70’lik çoğunluk istikrarlı bir ilişkide cinselliğin daha iyi olacağı kanısında ancak istikrardan kaçıp duygusal sorumluluk taşımayan ‘fast food sekse’ yönelim de revaçta...



Aile Sağlığı Araştırma Derneği’nin Prof. Dr. Halim Hattat başkanlığında, 1580 kişiyle internetten yaptığı ‘Fast Food Seks:Modern hayat erkek ve kadın cinselliğini nasıl etkiliyor’ araştırmasına göre, 10 kişiden sekizi istikrarlı ilişkisini canlandırmak için partnerini aldatmaya hazır.

Araştırmaya katılan 10 erkekten dördüne karşı, 10 kadından ikisi aldatmaya hazır olduğunu söylüyor. Ancak soru ‘Yakalanmayacağınızı bilseniz aldatır mıydınız?’ şeklinde değişince, kadınlardaki aldatma oranında belirgin artış oluyor; 10 kadından sekizi ‘Aldatırım’ diyor.



Dernek üyesi ve Avrupa Cinsel Sağlık Birliği Başkanı (ESDA) İrem Hattat, kriz dönemlerinde daha çok tercih edilen ‘fast food sekse’ çoğunlukla, kişilerin kendi ilişkilerinde duygusal eksiklik yaşayıp bu sorunu kapatamamaları durumunda yöneldiklerini söylüyor. Çalışmaya göre fast food seksten kadınların beklentisi duygusal yakınlık, erkeklerin beklentisi günlük yaşam sıkıntılarını unutmak.



Kriz sorunları artırıyor



Prof. Dr. Halim Hattat da kriz dönemlerinde cinselliğin olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Dünyada her üç kadın ve erkekten birinin en az bir cinsel problem yaşadığını hatırlatan Hattat, Türkiye’de 10 erkekten yedisinin sertleşme problemi yaşadığını ancak sadece birinin doktora başvurduğunu açıklıyor.



Hattat’ın dikkat çektiği bir diğer nokta da Türk halkının Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı gibi mekânlarda satılan ve Uzakdoğu ülkelerinden geldiği iddia edilen ilaçlara tutkusu... Hattat, cinsel performans artırdığı söylenen ilaçlar konusunda çok dikkatli olmak gerektiğini, hekim tavsiyesiyle eczanelerde satılan ilaçlara yönelmenin şart olduğunu söylüyor.



Prof. Dr. Hattat’ın verdiği bilgiye göre; ESDA Türkiye’nin telefon hattı, Avrupa’da bugüne dek en çok aranan telefon hattı. Gelen sorularda, kriz öncesinde başı yüzde 21’le sertleşme problemi ve yüzde 9’la cinsel istek azlığı çekerken, kriz sonrasında sertleşmeyle ilgili soruların oranı yüzde 27’ye, cinsel istek azlığı sorularının oranıysa yüzde 11’e çıkmış. Telefon hattını arayan kadınlarsa orgazm, cinsel isteksizlik ve ilişkide ağrı konularında bilgi alıyor.

