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Yakalanma korkusu kaza yaptırdı

‘Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’si Deniz Çakır ile dizide ve gerçek hayatta bir süredir aşk yaşadığı Nihat Alptuğ Altınkaya birlikte olduklarını bir t&u

01 Nisan 2009 03:00

‘Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’si Deniz Çakır ile dizide ve gerçek hayatta bir süredir aşk yaşadığı Nihat Alptuğ Altınkaya birlikte olduklarını bir türlü kabul etmiyor.


Yaprak dökümü dizisinden çiftin görüntüsü


Geçtiğimiz günlerde Bebek'te kameraların kendilerine yöneldiğini fark eden ikili ne yapacaklarını şaşırdı. Paniğe kapılıp Nihat Alptuğ Altınkaya’nın aracının park halinde olduğu otoparktaki görevlilere “Görmüyor musunuz fotoğraflarımızı çekiyorlar. Hadi arabamı çabuk çıkarın” diye bağırdı. Genç oyuncu aracını öfkeyle otoparktan çıkarırken önündeki başka bir araca çarptı. İki taraf karşılıklı tespit tutanağı düzenleyip olayı çözdüler. Prosedür uzayınca Deniz Çakır birlikte daha çok görüntü verememek için sevgilisini bırakıp gitti.
 
Hem kafanızı hem de makinenizi kırarım!

Nihat Altınkaya bir süre önce de magazin muhabirlerini tehdit ederek "Sakın beni çekmeyin. Hem makinenizi hem de kafanızı kırarım. Siz beni tanımıyorsunuz galiba. Size öyle bir dayak atarım ki neye uğradığınızı şaşırırsınız" şeklinde çirkin hakaretlerde bulunmuştu.

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