Yakalanma korkusu kaza yaptırdı

Hem kafanızı hem de makinenizi kırarım!

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te kameraların kendilerine yöneldiğini fark eden ikili ne yapacaklarını şaşırdı. Paniğe kapılıp Nihat Alptuğ Altınkaya’nın aracının park halinde olduğu otoparktaki görevlilere “Görmüyor musunuz fotoğraflarımızı çekiyorlar. Hadi arabamı çabuk çıkarın” diye bağırdı. Genç oyuncu aracını öfkeyle otoparktan çıkarırken önündeki başka bir araca çarptı. İki taraf karşılıklı tespit tutanağı düzenleyip olayı çözdüler. Prosedür uzayınca Deniz Çakır birlikte daha çok görüntü verememek için sevgilisini bırakıp gitti.Nihat Altınkaya bir süre önce de magazin muhabirlerini tehdit ederek "Sakın beni çekmeyin. Hem makinenizi hem de kafanızı kırarım. Siz beni tanımıyorsunuz galiba. Size öyle bir dayak atarım ki neye uğradığınızı şaşırırsınız" şeklinde çirkin hakaretlerde bulunmuştu.