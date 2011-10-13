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Dünya

Yakalandığı iddiaları doğrulanmadı TRABLUS (A.A)

13 Ekim 2011 12:24

-Yakalandığı iddiaları doğrulanmadı TRABLUS (A.A) - 13.10.2011 - Libya'nın Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) sözcüsü, firari lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Mutasım Kaddafi'ye yakın bir grup askerin yakalandığını söyledi, ancak Mutasım Kaddafi'nin de ele geçirildiği yönündeki haberleri doğrulamadı. Sözcü Celal El Gallal, Mutasım Kaddafi'ye bağlı askerlerin Sirte'de yakalandığını açıkladı. Mutasım Kaddafi'nin dün gece Sirte'de yakalanıp Bingazi'ye götürüldüğü yönündeki haberler üzerine binlerce Libyalı sokaklara çıktı, havaya ateş ederek kutlama yaptı. Mutasım Kaddafi, babasının yönetiminde ülkenin ulusal güvenlik danışmanıydı ve ordu üzerinde güçlü bir role sahipti. UGK güçleri ile hala Kaddafi'ye sadık olan askerler arasındaki çatışmalar Kaddafi'nin memleketi olan Sirte'te yoğunlaşıyor. 

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