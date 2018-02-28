Yakalanan soyguncu: Bugün yakalanacağım içime doğmuştu (2)
TUTUKLANDI
Konya'da yüzü kar maskeli, elinde tabancayla girdiği kuyumcuyu soyup kaçan ve altınları 25 bin liraya Bursa'daki kuyumculara sattığı belirlenen Halil İbrahim Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
28 Şubat 2018 16:54
TUTUKLANDI
Konya\'da yüzü kar maskeli, elinde tabancayla girdiği kuyumcuyu soyup kaçan ve altınları 25 bin liraya Bursa\'daki kuyumculara sattığı belirlenen Halil İbrahim Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir