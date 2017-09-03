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Yakalanan IŞİD'linin üzerinden İstanbul'da birçok yerin işaretlendiği harita bulundu

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Waad Ayad, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

03 Eylül 2017 20:50

Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan terör örgütü IŞİD üyesinin, ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar bulundu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, IŞİD'in sansasyonel eylem talimatları ile önemli bilgilerini Irak ve Suriye'deki yöneticilerle İstanbul'daki sorumlular arasında getirip götürdüğünü belirledikleri Irak uyruklu Waad Ayad'ı, 2 Mayıs'ta Bağdat'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, ayakkabısının topuk bölümüne yaptırdığı gizli bir bölmede şifrelenmiş flash bellek ele geçirildi. Uzman ekiplerce şifresi çözülen flash bellekte yapılan incelemede ise İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Waad Ayad, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 5 Mayıs'ta örgütün üst düzey lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 22'si yabancı 25 kişi yakalamış, yabancılar sınır dışı edilirken diğer 3 şüpheli tutuklanmıştı. 

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