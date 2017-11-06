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Yakalanan 151 kaçakta 3'ünde 2 kilo eroin, 5 kilo esrar çıktı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde yurda kaçak giren 151 kişi yakalanırken, 3'ünün üzerinde 2 kilo 200 gram eroin ile 5 kilo 380 gram reçine esrar ele geçirildi

06 Kasım 2017 18:17

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde yurda kaçak giren 151 kişi yakalanırken, 3\'ünün üzerinde 2 kilo 200 gram eroin ile 5 kilo 380 gram reçine esrar ele geçirildi. 
Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları yol denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yollardaki güvenlik denetimlerinde durdurulan 3 minibüste yabancı uyruklu toplam 151 kaçağın yakalandığı belirtildi. Kaçakların üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, 3 kişinin çantasında 5 kilo 380 gram reçine esrar ile 2 kilo 200 gram eroin bulundu. Yabancı uyruklu 3 kişi ve 3 minibüs şoförü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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