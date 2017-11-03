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Yakalama kararı olan 22 FETÖ şüphelisinden 16'sı gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiden 16’sı yakalanarak gözaltına alındı

03 Kasım 2017 21:25

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiden 16’sı yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında FETÖ üyesi olabileceği şüphesi ile yakalama kararı çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Bolu, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak’ta olduğunu tespit ettikleri şüphelilerden 16’sını yakaladı. Diğer 6 FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları sürüyor.

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