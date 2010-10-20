Yahya Murat Demirel'e 17,5 yıl hapis

T24 - Egebank davasında karar açıklandı. Yahya Murat Demirel "zimmet" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



El konulan Egebank'ı usulsüz işlemlerle zarara uğrattıkları öne sürülen bankanın eski sahibi Yahya Murat Demirel'in de aralarında bulunduğu 66 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Tutuksuz sanık Yahya Murat Demirel, "zimmet" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Avukatları müvekillerinin beraatini istedi



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan katılan olmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savunma yapan 66 sanık avukatı, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.



Mahkeme heyeti kararında, tutuksuz sanık Yahya Murat Demirel'i, "zimmet" suçundan suçlu buldu ve 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığını açıkladı..Mahkeme heyeti ayrıca Yahya Murat Demirel'in yurtdışına çıkış yasağı getirilmesine hükmetti.





