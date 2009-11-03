Yahudilerden garip istek: "Kavgam" yine basılsın

Almanya'nın önde gelen bir Yahudi örgütü, Adolf Hitler'in kitabı Kavgam'ın üzerindeki yasağın kaldırılarak yeniden basılması çağrısında bulundu.



Merkez Yahudi Konseyi adlı örgüt, kitabın eleştirel bir akademik yorumla birlikte basılmasının neo-Nazilerin bu kitap üzerinden siyasi kazanç elde etmelerini engelleyebileceğine inanıyor.

Türkiye de dahil bazı ülkelerde çok satanlar listesine dahi giren Kavgam kitabının basılması Almanya'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yasak.

Almanya'daki Yahudilerin büyük bir kısmı da kitabın üzerindeki yasağın sürmesinden yana.

Fakat, Nazizmin kurbanlarından olan Yahudilerin bugün hâlâ Almanya'daki en önemli örgütlerinden Merkez Yahudi Konseyi, beklenmeyen bir çıkış yaparak kitabın yeniden basılmasını talep etti.

Örgütün Genel Sekreteri Stephan Kramer, kitabın basılmasının, neo-Nazilerin günümüzdeki yükselişine engel olacağı kanısında. Ancak Kramer'a göre, kitap, Nazizmle ilgili tarihsel gerçekleri de hatırlatan bir yorumla birlikte basılmalı.

Yahudi gruba göre, dipnotlarla, Hitler'in fikirlerinin çürütüldüğü ya da bu fikirlerin yarattığı sonuçlarının anlatıldığı bir baskısı, Nazi dönemine ilişkin daha derin bir algı sağlayabilir.

Nasyonal Sosyalist lider Adolf Hitler, Kavgam kitabını Bavyera'da bir hapiste geçirdiği dokuz ay süre içinde yazmıştı.

Otobiyografik yönü de olan kitapta Nazi lider, Alman ırkını saf hale getirme konusundaki fikirleri ile Komünizm ve Yahudilere duyduğu düşmanlığı da işliyor.

Kitabın yayın haklarını elinde bulunduran Bavyera eyaleti, 1945 yılında yasaklanan kitabın basılmasını serbest bırakmaya karşı.

Bavyera hükümetinden bir sözcü yaptığı açıklamada, Kavgam kitabının serbest bırakılması doğrudan aşırı sağcılara fayda sağlayacağını söyledi.

Kitabın basılmasına karşı olan bazı tarihçiler de, Kavgam'ın Nazi döneminin anlaşılmasına yardımcı olmadığını, kitabın yalnızca, yazarının kutuplaştıran düşüncelerini içerdiğini söylüyor.