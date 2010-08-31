'Yahudiler korkudan göç ediyor'

T24- Türkiye'de yoğunlaşan "Yahudi karşıtlığı" nedeniyle son altı ayda artan sayıda Türk Yahudisinin İsrail'e göç ettiği öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yayımlanan "Korku Yüzünden Göç" başlığı ile yayımlanan geniş haberinde "Son altı ayda, yükselen Yahudi karşıtlığı üzerine giderek artan sayıda Türk Yahudisi, İsrail'e göç ediyor. İstanbul Belediye Başkanı'nın son dönemde korkuları gidermek için yaptığı girişimler de kaygıları hafifletmedi. 'Korkuyoruz' diyor bir Türk göçmen" diye yazdı.





Cumhuriyet gazetesinin derlediği habere göre, Ramazan nedeniyle Türk Yahudilerince İstanbul'un en büyük sinagogunda düzenlenen iftara 200 Müslüman davet edildiğini, davetin büyük rağbet gördüğünü, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da konukların arasında yer aldığını belirtildiği haberde "Yahudilerin destekçisi" olarak nitelenen Topbaş'ın iftarda yaptığı konuşmada İsraillilere, Türkiye'ye dönme çağrısında yaptığına dikkat çekildi.







'Topbaş'ın çabaları korkuları hafifletmedi'





Ancak Topbaş'ın sıcak ifadelerinin iftarda bulunan Yahudilerin kaygılarını hafifletmediği savunulurken Topbaş'ın huzurunda konuşan bir Yahudi'nin de "Hepimiz korku içinde yaşıyoruz. Sokaklar, siyasetteki olup bitenlerden etkileniyor. Türkiye'yi seviyoruz ancak korku içinde uzun bir süre yaşayamayız" sözleri de aktarıldı. Haberde Türkiye'de halen 17 bin Yahudi'nin yaşadığı, bunların çoğunun İstanbul ve Ankara'da bulunduğuna dikkat çekildikten sonra "Birçok Türkün sokağa dökülmesine neden olan Marmara baskını, Yahudilere pek fazla seçenek bırakmadı" yorumu yapıldı. Türkiye'deki Yahudilerin izole hissettiği de görüşüne yer verildiği haberde şöyle devam edildi: "Yahudi Ajansı ve İsrail Hükümeti, on yıllarca Türkiye'deki Yahudileri İsrail'e taşınmaya ikna etmeye çalışıyor fakat onlar Türkiye'de güven içinde hissettiği için çok azı göç etti. Ancak, filo olayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı açıklamalarından beri durum değişti."







'Sokaklar Başbakan'ın kışkırtıcı açıklamalarından çok etkileniyor'





Bu yılın ilk yarısında 85 Yahudi'nin Türkiye'den İsrail'e göç ettiğine dikkat çeken İsrail'deki Türk Göçmenleri Derneği Başkanı Jack Aboursi de, "Türkiye, Yahudi olarak yaşamak için iyi olmayan bir ülke haline geldi. Yahudi karşıtlığı var ve sokaklar, Başbakanın kışkırtıcı açıklamalarından çok etkileniyor" iddiasında bulundu.







'Erdoğan'ın sınıf arkadaşı'nın değerlendirmeleri





İsrail'e yeni göç eden Yahudilerin de Türkiye'deki ortama yönelik olumsuz görüşlerine de yer verildiği haberde "Erdoğan'ın sınıf arkadaşlarından biri" olarak nitelenen ve durumdan olumsuz etkilendiği belirtilen 55 yaşındaki Refael Saadi'nin değerlendirmelerine de yer verildi. "Türkiye'deki Yahudilerin çoğu tekstilden geçiniyor. Ancak son dönemde tekstil sanayini Yahudilerin elinden almaya çalıştıkları hissiyatı var" diyen Saadi şöyle devam etti: "Son yıllarda büyük bir göç dalgası oldu. Eskiden yılda 100 kadar insan İsrail'e göç ederdi. Şimdi dalga arttı ve çok daha sayıda insan göç seçeneğini değerlendiriyor. Erdoğan'a dedim ki bu ülkede Yahudi karşıtlığı var ancak o benim ifadelerimi, boş sözler olarak reddetti. İnkar etse de, Yahudiler çok kötü hissediyor."





Buna karşın Yahudi Ajansı üst düzey yetkilisi, bu tür haberlerin yayımlanmasından yana olmadıklarını belirterek "Yahudilere sorun yaratmak istemiyoruz" dedi. Yahudi Ajansı Sözcüsü Hagit Hileli "Türkiye'de Yahudilere baskı yapılmıyor" ifadesini kullandı.

