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Dünya

YAHUDİLER BATI ŞERİA'DA CAMİ KUNDAKLADI TEL AVİV (A.A)

07 Haziran 2011 12:43

-YAHUDİLER BATI ŞERİA'DA CAMİ KUNDAKLADI TEL AVİV (A.A) - 07.06.2011 - Radikal Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeydoğusunda bir köyde cami kundakları bildirildi. Bir grup Yahudi yerleşimci, saat 03.00 sıralarında camiyi ateşe verirken, cami duvarlarına da Arap ve Müslümanlar aleyhine yazılar yazdı. Filistin yönetimi yetkilisi Gassan Douglas da yerleşimcilerin beraberlerinde çok sayıda lastik getirerek, bunları caminin etrafına dizdiklerini ve sonra ateşe verdiklerini kaydetti. Caminin ve içindeki eşyaların yangın nedeniyle büyük ölçüde hasar gördüğünü de kaydetti. Cami duvarlarına da İbranice yazılan yazılar arasında, "intikamın başlangıcı" da yer alıyor.

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