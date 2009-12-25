Yahudi yerleşimcilerden eylem

T24 - Yüzlerce Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da dün bir İsraillinin öldürülmesi ardından protesto gösterisi düzenledi.



BBC Türkçe'nin haberine göre göstericiler, hükümeti kendilerini yalnız bırakmakla suçladı.



Eylemciler, Batı Şeria'da yollarındaki bariyerlerin sayısının azaltılmasının can güvenliklerini tehlikeye attığını savundu.



Polis, Meir Avshalom Hai adlı yerleşimcinin, Nablus yakınlarındaki Einav yerleşiminde, otomobilinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını açıklamıştı.



Hai, kurşun delikleri içindeki aracında, başından vurulmuş halde bulundu.



İsrailli yetkililer, saldırının Filistinli militanlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüler.



İsrail gazeteleri, Mai'nin yedi çocuk babası bir haham olduğunu yazdı.



Batı Şeria'da son zamanlarda bu tür olaylar yaşanmıyordu.



İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık yarım milyon Yahudi yerleşimci yaşıyor.



Filistinliler, İsrail'in bu yerleşimlerdeki inşaatları durdurmadıkça müzakere masasına dönmeyeceklerini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri de Yahudi yerleşimi inşaatlarını durdurması için İsrail Hükümeti'ne baskı yapıyor.



Livni'ye koalisyon teklifi



Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Kadima Partisi'nin lideri, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'ye koalisyon hükümetine katılma çağrısında bulundu.



Tzipi Livni, bu teklifi değerlendireceğini açıkladı.



Gözlemciler, Livni'nin koalisyonda yer almasının Filistinlilerle müzakerelerin yeniden başlatılmasını yardımcı olabileceğini söylüyor.

