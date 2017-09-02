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Dünya

Yahudi soykırımı inkarına para cezası

Yahudi soykırımının doğru olmadığını savunan yayımcı, bin 600 Türk lirası para cezasına çarptırıldı

02 Eylül 2017 21:08

Macaristan'daki bir mahkeme, Yahudi soykırımını inkar eden kitabın Macarca baskısını yapan yayımcıya para cezası verdi.

Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansı’na (MTI) yapılan açıklamaya göre, İsveçli bir yazarın Yahudi soykırımının doğru olmadığını savunan kitabını yayımlayıp satışını yapan yayımcı, 120 bin forint (yaklaşık bin 600 Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

Sputnik’in haberine göre, Macarca'ya 2012 yılında çevrilen kitapta, soykırımın 'masal' olduğunun savunulduğu ve gaz odalarının varlığının tartışıldığının aktarıldığı haberde, yayımcının suçunu kabul ettiği kaydedildi.

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MacaristanYahudi soykırımıpara cezası

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