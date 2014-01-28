T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yahudi olmayan bir kızla beraber olan Başbakan'ın oğluna tepki!

İsrail'de aşırı sağcı gruplar İsrail Başbakanı Netenyahu'nun oğlunun Yahudi olmayan bir kızla ilişkide olmasına sert tepki geldi

28 Ocak 2014 09:17

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlunun Yahudi olmayan bir kızla beraber olması, aşırı sağcıların tepkisini çekti.

Norveç gazetesi Dagen’in haberine göre, İsrail Başbakanı’nın 23 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, İsrail’de üniversitede tanıştığı 25 yaşındaki Norveçli Sandra Leikanger’la aylardır aşk yaşıyor. Çift yazın birlikte Norveç’te tatile çıktı. Netanyahu’nun geçen hafta Davos’ta bir araya geldiği Norveç Başbakanı Erna Solberg’a oğlunun ilişkisini övdüğü de yazıldı. Ancak İsrail’de “müstakbel gelin” Sandra Leikanger’ın Yahudi olmaması tepki çekti.

 

'İçini acıtmıştır'

 

Aşırı sağcı Şas Partisi’nden Nissim Zeev, Netanyahu’nun İsrail’in ve Yahudi halkının başbakanı olarak sorumluluğunu yerine getirip duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek “Büyük bir problem. Bahse girerim bu durum Başbakan’ın da içini acıtmıştır. Her Yahudi, oğlunun bir Yahudi kızıyla evlenip soyunu devam etmesini ister. Topraklarımızda başarılı güzel kız kıtlığı yok” dedi.

 

'Talihsiz olay'

 

Aşırı sağcı Leheva Örgütü’nün lideri Bentzi Gopshtain, Netanyahu’ya “Torunların Yahudi olmayacak. Bu ilişkiye son ver” çağrısı yaparken, kendi partisinden milletvekili Moşe Feiglin de “Tüm söyleyebileceğim çok talihsiz bir olay” dedi.

ETİKETLER

yahudiisrailbaşbakanoğlunetenyahunorveçaşırı sağcılartepkiyair netenyahukız arkadaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24