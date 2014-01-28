Yahudi olmayan bir kızla beraber olan Başbakan'ın oğluna tepki!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlunun Yahudi olmayan bir kızla beraber olması, aşırı sağcıların tepkisini çekti.

Norveç gazetesi Dagen’in haberine göre, İsrail Başbakanı’nın 23 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, İsrail’de üniversitede tanıştığı 25 yaşındaki Norveçli Sandra Leikanger’la aylardır aşk yaşıyor. Çift yazın birlikte Norveç’te tatile çıktı. Netanyahu’nun geçen hafta Davos’ta bir araya geldiği Norveç Başbakanı Erna Solberg’a oğlunun ilişkisini övdüğü de yazıldı. Ancak İsrail’de “müstakbel gelin” Sandra Leikanger’ın Yahudi olmaması tepki çekti.

'İçini acıtmıştır'

Aşırı sağcı Şas Partisi’nden Nissim Zeev, Netanyahu’nun İsrail’in ve Yahudi halkının başbakanı olarak sorumluluğunu yerine getirip duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek “Büyük bir problem. Bahse girerim bu durum Başbakan’ın da içini acıtmıştır. Her Yahudi, oğlunun bir Yahudi kızıyla evlenip soyunu devam etmesini ister. Topraklarımızda başarılı güzel kız kıtlığı yok” dedi.

'Talihsiz olay'

Aşırı sağcı Leheva Örgütü’nün lideri Bentzi Gopshtain, Netanyahu’ya “Torunların Yahudi olmayacak. Bu ilişkiye son ver” çağrısı yaparken, kendi partisinden milletvekili Moşe Feiglin de “Tüm söyleyebileceğim çok talihsiz bir olay” dedi.