'Yahudi olmadığım için istenmedim'

Seren Serengil düşürdüğü kızının mezarını kendisinden izin alınmadan Musevi mezarlığına gömdüren kayınpederi Dahmi Aytun'u hiçbir zaman affetmeyeceğini belirtti.



Kocası Musa ile arası açılan Serengil şöyle konuştu: "Bebeğimi bana sormadan Musevi mezarlığına gömmüşler. Mezarlığa gittim, başka bir mezarın köşesine gömülmüş ve geçenler üzerine basıyor. O da bir musalla taşını hak ediyordu. Benden izinsiz nasıl gömdüler kızımı Musevi mezarlığına? Tüm bunlar Musa'nın babasının din fanatikliğinden ileri geliyor. Kızım Müslüman mezarlığına gömülmeliydi." Mezar olayından sonra eşine 'Bu evden ya sen git ya ben' dediğini anlatan Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:



Dinime saygı



"Musa gitti birkaç gündür yalnız yaşıyorum. Çünkü çok kırıldığım konular var. Şimdilik boşanmak söz konusu değil. Musa çok iyi bir eş ve beni çok seven birisi. Biz sadece bu süreçte yan yana olmamalıyız." Olayların sadece din fanatikliğinden de kaynaklanmadığını belirten güzel oyuncu şunları söyledi: "Evlendiğimiz ilk günden beri ailesinden baskı görüyorum. Yahudi olmadığım için beni istemediler. Benim çok Musevi arkadaşım var. Ben onlarla sinagoga da gittim, kitaplarını da okudum, oruçlarını da tuttum ama din değiştirmeyi hiç düşünmedim. Herkesin dinine saygılıyım ve herkes de benim dinime saygı göstermeli."