Yahudi lobisi: Davos'ta Türkiye’nin imajı zedelendi

ABD’nin en etkili Yahudi kuruluşlarından Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı David Harris, Başbakan Erdoğan’a yazdığı mektupla Davos’ta yaşanan krizin Türkiye’nin imajına zarar verdiği uyarısı yaptı.



Vatan gazetesindeki habere göre mektup şöyle: Sayın Erdoğan, bu mektubu Türkiye dostu olarak yazıyorum. İsrail’e karşı bu nefret patlaması beni endişelendiriyor. Son birkaç hafta içinde gördüklerim ve duyduklarım karşısında şok olmuş durumdayım. İsrail’e karşı düşmanca tavırlar ve Yahudi cemaatinin kaygıları ne olduğu ve bundan sonra ne olacağı konusunda düşünmeme yol açıyor. Eğer bu sadece “sokaktan” ya da aşırılardan kaynaklanıyor olsaydı kaygı verici olurdu ama şimdi bu tavrın çok daha derinlerden geldiğini hatta, en tepe noktalardan çıktığını görüyoruz. Bu tepkiler içinde sizin sesiniz en yüksek olanıydı ve sesinizi İsrail’e saldırmak için kullandınız. Tavrınız sadece kötü amaçlı değil aynı zamanda gerçekleri de yansıtmaz bir tavırdı.



Sayın Başbakan, Gazze’deki İsrail politikasını “katliam” ve “insanlık suçu” diye nitelediniz. Ve ilahi adaletle İsrail’in kendi yok oluşunu hazırladığını söylediniz. Bu sözler tahrik edicidir ve doğru değildir. Sahneyi hışımla terkederek, sadece Peres’i aşağılamadınız aynı anda Türkiye’nin imajını da lekelediniz. Belki Türkiye sokaklarında popülerliğiniz arttı ama bu yanlış hareketle ülkenize hizmet etmediniz. Biz Türkiye’nin çıkarları tehlikeye girdiğinde neler yapacağını çok iyi biliyoruz. 1974’te Türkiye olası bir Yunan-Kıbrıs birleşmesinden tedirgin olunca, hemen asker gönderdi. BM kararlarını tanımadı. Şimdi İsrail’in BM’ye girmemesi gerektiğini savunuyorsunuz. Türkiye terörü biliyor. Peki Türkiye hiç PKK ile masaya oturmayı düşündü mü?



Bir ülkeden on kat büyük olup, nüfus da 38 kat fazla olunca, o ülkeye ne yapması gerektiğini söylemesi kolay. Benim hayran olduğum Türkiye, İran ve Hamas gibi ortaklarını bırakmalı.