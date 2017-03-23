'Yahudi kurumlarını tehdit eden' genç İsrail'de gözaltında

İsrail'de, ABD vatandaşı da olan 19 yaşındaki bir genç, "dünya çapında Yahudi kurumlarını tehdit ettiği" şüphesiyle gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki kurumları telefonla tehdit eden zanlı, Perşembe sabahı İsrail'in güneyinde siber suçlar bürosunda görevli polislerce gözaltına alındı.

İsrail zanlıyı yakalamak için Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve başka bazı kurumlarla da işbirliği yaptı.

Zanlının hangi kentte gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

Adı açıklanmayan zanlının, 2015 yılında Amerikan Delta Havayolları'nın bir uçağına bomba ihbarı yaparak havadaki uçağı inmek zorunda bıraktığından da şüpheleniliyor.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan polisi başarısı nedeniyle kutladı.

Erdan, "Bu soruşturmanın Yahudi toplulukları ve İsrail hükümetinde büyük endişelere yol açan tehditlere ışık tutacağını umuyorum" dedi.

ABD merkezli İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'nin verilerine göre yalnızca bu ülkede Ocak ayı başından bu yana Yahudi okulları, sinagoglar ve kültür merkezlerine yönelik 120'den fazla sahte bomba ihbarı yapıldı. Yahudi mezarlıklarında da son aylarda en az kez üç saldırı düzenlendi.

Donald Trump yönetimi, ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artması nedeniyle eleştiriliyordu.

Geçen ay konuyla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray saldırıları kınamış, açıklamada "Yahudi düşmanlığını ve öfke dolu tehditleri en güçlü ifadelerle reddediyoruz" ifadeleri yer almıştı.