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Dünya

Yahudi karşıtı Türk din öğretmeni açığa alındı

Avusturya'da, öğrencilerine Yahudi karşıtı bildiri dağıtan Türk kökenli İslam din dersi öğretmeni görevden alındı

13 Şubat 2009 02:00

Avusturya'da, öğrencilerine "Yahudilere ait ürünleri boykot edin" bildirisi dağıtmakla suçlanan Türk kökenli bir İslam din dersi öğretmeni görevden alındı.

Federal Eğitim Bakanı Claudia Schmied, anayasada belirlenen demokratik değerlerin din dersleri için de geçerli olduğunu belirterek, "İslam din dersi öğretmeni Engin A'nın okula girmesi ve ders vermesinin derhal yasaklandığını" açıkladı.

Schmied, öğrencilerine, "Yahudilere ait ürünleri boykot edin" bildirisi dağıtan din dersi öğretmeni hakkında, "bu eylemiyle Yahudi düşmanlığı yaptığı ve Müslüman öğrencileri Yahudilere karşı kışkırttığı için" Federal Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi.

İslam Cemaati tarafından görevlendirildiği belirtilen öğretmenin iş sözleşmesinin bu cemaat tarafından iptal edileceği bildirildi.

Bu arada, Federal Eğitim Bakanlığı ile İslam Cemaati arasında daha önce yapılan bir anlaşma uyarınca oluşturulan uzmanlar komisyonunun İslam din dersi öğretmenleri arasında araştırma yapacağı ve gelecek Nisan ayı sonuna kadar bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Federal Eğitim Bakanlığı yetkilileri, İslam Cemaati tarafından tayin edilen din dersi öğretmenleri arasında Almanca dil bilgisine yeterli derecede vakıf olmayanların da görevlerine son verileceğini belirtiyor.

İslam din dersi öğretmeni Engin A'nın, Yahudilere ait olduğunu belirttiği çok sayıda ürün veya mağaza logosunu kopyaladığı bir bildiriyi öğrencilerine dağıtarak, "Bu ürünleri almayın ve bu mağazalardan alışveriş yapmayın" dediği belirtiliyor.

Avusturya'da İslam din dersi öğretmenlerine ilişkin ilk tartışmalar, Viyana Üniversitesinin din dersi öğretmenleri arasında yaptığı bir anketin sonucunun basına yansımasıyla başladı.

Anketin sonucuna göre İslam din dersi öğretmenlerinin yüzde 21,9'u "İslam ile bağdaşmadığı için demokrasiyi reddettikleri", yüzde 18,2'nin ise "İslam dinini terk edenlerin katlinin vacip olduğu" görüşünü savundukları belirtilmişti.

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