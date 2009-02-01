Yahudi grup, Erdoğan'ın açıklamasından memnun

ABD'deki önemli Yahudi kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL), Davos'taki tartışmanın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eleştirilerinin hedefinin İsrail halkı ve Yahudiler olmadığını dile getirmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Kuruluşun yazılı açıklamasına göre, ADL'nin ulusal direktörü Abraham Foxman, "Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul'a döndüğünde, eleştirilerinin hedefinin İsrail halkı ve Yahudiler olmadığını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Türkiye'de son zamanlarda Yahudi düşmanlığının arttığı iddiasına yer veren Foxman, "Başbakanın İsrail'i eleştirirken daha ılımlı bir ton kullanmasının, Türkiye'de son zamanlarda artan antisemitizmin aşağı çekilmesine yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



Foxman, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in olayın hemen sonrasında durumu açığa kavuşturmak ve yatıştırmak için telefonla Başbakan Erdoğan'ı aradığını hatırlattı.



Peres'in tavrının övüldüğü açıklamada, Peres'in Davos'ta Erdoğan'ın eleştirilerine "akıl ve ilke dolu şekilde yanıt verdiği" görüşü dile getirildi.

