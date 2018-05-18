"Yahudi Cesaret Madalyası' sahibi Erdoğan, İsrail'e karşı çok sert bir tepki gösterdi; nasıl mı, tweet atarak..."

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı politikasını eleştirdi.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun attığı tweet’lere verdiği yanıtlarla, sinir uçlarına dokunduğunu söylemişti.

Uğuroğlu, "İsrail bomba, Erdoğan Tweet atıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yahudi Cesaret Madalyası" sahibi Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de Filistin halkına soykırım uygulayan terör devleti İsrail'e karşı çok sert bir tepki gösterdi.

Nasıl mı?

Tweet atarak.

İsrail ordusu Filistin halkına bomba, mermi, gaz yağdırıyor. 61 Filistinli Şehit, binlercesi gazi oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tweet atıyor.

Siz olsanız İsrail'e karşı çok sert tepki koymak için hangi yolu seçersiniz?

a- Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari, siyasi ve diplomatik ilişkilerini keserim.

b- Meclis'e İsrail ile ekonomik, askeri, siyasi tüm anlaşmaların sonlandırılması, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması amacıyla karar alınmasını sağlarım.

c- Netanyahu'ya sinir uçlarına dokunacak Tweet atarım.

Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti hangi şıkkı tercih etti.

"a" şıkkı için hiçbir adım atmadı.

"b" şıkkı Meclis Genel Kurulunda AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

Ve evet "c" şıkkı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hemen devreye sokuldu.

Yani Tweet ile İsrail'e savaş açıldı.

Erdoğan bu tarihi kararı şöyle açıkladı:

"Netanyahu'nun attığı Tweet'e verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor."

İsrail, Filistin halkına ağır silahlar, tanklar ve uçaklar ile bomba, mermi atıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tweet atıyor.