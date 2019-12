Yahudi akademisyenden 'Gazze'de katliam yapıldı' açıklaması

T24- Siyaset bilimcisi ve yazar Finkelstein, BM Gazeteciler Derneğinin (UNCA) konuğu olarak geldiği BM'de, Gazze operasyonuyla ilgili yazdığı "Bu Sefer Çok İleri Gittik-This Time We Went Too Far" adlı yeni kitabını tanıttı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü 22 günlük operasyonun 1,400 kişinin ölümüne yol açtığını ve ölenlerin çoğunluğun sivil olduğunu belirten Finkelstein, İsrail'in Gazze'de "orantısız güç kullanımında" bulunduğunu dile getirdi.





Gazze'de o dönemde bir savaş olmadığını da vurgulayan Finkelstein, "Gazze'de savaş yaşanıyordu" diyenlerin bilerek ya da bilmeyerek İsrail propangandasına alet olduklarını söyledi.



İsrail'in 2006 yılında Lübnan'daki yenilgisinin rövanşını Gazze'de "silahlanmamış bir düşmana" operasyon başlatarak almak istediğini, "İsrail'in Araplara karşı gücünü, Gazze'ye operasyon yaparak göstermek istediğini" söyledi. Gazze'deki operasyonun ardından İsrailli askerlerin ifadelerinden alıntılar da yapan Finkelstein, İsrailli askerlerin de bu operasyonun "delice" olduğunu ve "karşılarında savaştıkları birilerinin olmadığını" söylediklerini belirtti.



Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye yönelik insan hakları raporlarından da sürekli alıntılar yapan Finkelstein, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanarak hastanelere, gıda depolarına bomba atmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.



İsrail'in operasyon sırasında Gazze'de insanlık suçu işlediğine dair saptamalarda bulunan Goldstone raporunun tartışmaya yer bırakmadam tüm doğruları saptadığını, raporu hazırlayan komisyon başkanı Yahudi asıllı Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone'nun doğruları söyleyen bir Yahudi olduğu için İsrail tarafından ağır eleştiriye ve dışlanmaya maruz kaldığını, kendisini eleştirenlerin de aynı söylemlerle hareket ettiklerini belirtti.



Yahudi profesör İsrail hükümet yetkililerinin son Gazze operasyonunda, "İran, Hamas ya da Hizbullah kadar deli olabileceğini" göstermek amacıyla yaptığını da savundu.



'Yerleşimler hukuka aykırı'

Yazar, İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle aykırı olduğunun Uluslararası Adelet Divanı'nın 2004 yılında verdiği tavsiye kararında kabul edildiğini, Gazze'ye uygulanan ablukanın da BM Genel Kurulu tarafından bu Mahkemenin dikkatine getirilmesi gerektiğini söyledi.



Finkelstein, Genel Kurula hitap etmeyi ve özellikle de Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle görüşmeyi çok istediğini belirtti. Yazar, Yahudi asıllı Amerikalı gazetecilerin kendisini ve kitabını eleştiren sorularına karşı heyecanlı şekilde ve ses tonunu zaman zaman yükselterek konuştu ve sorulara son derece detaylı yanıtlar verdi.



Yoğun bir katılımın olduğu basın toplantısına Yahudi asıllı gazeteciler dışında başta uluslararası ajanslar olmak üzere Batı basınını temsilen fazla gazetecinin gelmemesi de dikkat çekti.



Toplantının başında Finkelstein'ın hem annesinin hem de babasının toplama kamplarından kurtulup ABD'ye göç ettikleri bilgisi de verildi.