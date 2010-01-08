Yahşi Batı 13 yaş altına sakıncalı

T24- Cem Yılmaz'ın izlenme rekorları kıran filmi 'Yahiş Batı'nın içerdiği küfürler, Türk sinemasında da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. 7 yaş altına sakıncalı olacağı uyarısıyla piyasaya çıkan film, vizyonu devam ederken 13 yaşın altına yasaklandı.

Yaşanan tartışmalar sonucu ilk defa bir yapımcı kendi filminin yaş sınırını yükseltti. Sabah gazetesinin haberine göre yaptığı filmin küfürlü diyalogları eleştirilen 'Yahşi Batı' filminin yapım şirketi CMYLMZ Fikir Sanat, "7+ yaş sınırını seyircinin filmin içeriğiyle ilgili olarak daha net bilgilendirilmesi açısından 13+'ya çıkardık." açıklamasında bulundu.

