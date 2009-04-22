Yahoo’da ikinci işten çıkarma furyası

Geçen Ekim’de 1,600 kadar çalışanının işine son veren Yahoo, şimdi de yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.



İlk çeyrek kârı geçen yıla göre yüzde 78 düşen ünlü İnternet arama motoru Yahoo, sonuçların hayal kırıklığı yaratması nedeniyle dünya genelinde çalışma gücünü yüzde 5 azaltmaya karar verdi.



İnternet şirketi, ekonomik koşullardaki sıkıntının sürdüğünü, ilk çeyrekte internet sitesindeki görüntülü reklam ve arama temelli reklam gelirlerinin düştüğünü belirtti. Bununla bağlantılı olarak 600 ila 700 personelin işten çıkarılacağı da açıklandı.



Yahoo'nun işten çıkaracağı işgücünün yerine, şirketin İnternet odaklı atılımlarını hızlandırmak amacıyla deneyimli mühendislerin işe alınması bekleniyor.



Geçen yıl ekim ayında 1,600 kadar personelin işine son vereceğini açıklayan Yahoo, geçen yıl sonu itibariyle 13 bin 600 kişiye istihdam sağlıyordu.



Reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle ilk çeyrek kârının yüzde 78 azalarak 118 milyon dolar (hisse başına 8 sent) olduğunu açıklayan şirket geçen yıl aynı dönemde 537 milyon dolar (hisse başına 37 sent) kâr etmişti.



Yahoo'nun aynı dönemde gelirleri ise yüzde 13 gerileyerek 1,58 milyar dolar oldu.



İnternette halen en gözde ziyaret sitelerinden biri olmasına rağmen Yahoo'nun şansı 2005 yılında, internette arama motoru lideri Google'ın daha fazla reklam geliri elde etmesi ve gençlerin Facebook ve MySpace gibi yeni siteleri mekan edinmesi yüzünden azalmaya başladı.



Yahoo üst yöneticisi Carol Bartz, ocak ayında, şirketin eski üst yönetici ve kurucu ortağı Jerry Yang'ın yerini aldı. Geçen yıl Microsoft'un Yahoo'yu satın almak için yaptığı 47,5 milyar dolarlık teklifi geri çeviren Yang, şirketin hisselerinin değerini düşürdüğü gerekçesiyle yatırımcıların tepkisini çekmişti.

