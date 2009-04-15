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Ekonomi

Yahoo yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın ikinci büyük arama motoru Yahoo, ilk kez yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

15 Nisan 2009 03:00

Dünyanın ikinci büyük arama motoru Yahoo, yeni üst yöneticisi (CEO) Carol Bartz'ın göreve başladığı Ocak ayından bu yana ilk kez yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, işten çıkarmaların gelecek hafta Yahoo'nun ilk çeyrek sonuçları açıklandığında duyurulabileceğini bildirdi.

Sunnyvale, California merkezli şirket, 3 yıldır düşen karını artırmaya çalışıyor.

Eski üst yöneticisi ve kurucu ortağı Jerry Yang yönetimindeyken, şirket Aralık ayında işten çıkarmalar yapmıştı. Yahoo'nun çalışan sayısı, 2008'in 3. çeyreğine göre 1600 kişiden fazla azalarak geçen yılı 13 bin 600 ile tamamlamıştı.

Yahoo, işten çıkarmalarla ilgili değerlendirme yapmayı reddetti.

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