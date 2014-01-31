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Bilim / Teknoloji

Yahoo şifreleri çalındı

E-posta servisi Yahoo'ya düzenlenen siber saldırı sonucu mail hesapları çalındı

31 Ocak 2014 14:21

Google'dan sonra dünyanın en popüler ikinci e-posta servisi olan Yahoo'ya dün akşam saatlerinde hacker'lar saldırdı. Bazı kullanıcıların şifreleri çalındı.

Türkiye saati ile 23.00 sularında gerçekleşen siber saldırı ile birlikte kullanıcıların mail hesabı ve şifreleri çalındı. Yahoo saldırıyı doğrularken, Yahoo'nun ana sistemlerine sızma girişimini tespit etmediklerini, bazı e-posta adreslerinin saldırıdan etkilendiğini duyurdu.

Yahoo etkilenen e-postaların şifrelerini otomatik olarak sıfırlarken kullanıcılarını da uyarmayı ihmal etmedi. Kullanıcılarını her ihtimale karşılık şifrelerini sıfırlamasını tavsiye eden şirketin Türkiye kanalındaki hesapların saldırıdan etkilenip etkilenmediği bilinmiyor.

Ancak Yahoo dünya genelinde kaç e-posta hesabının saldırıdan etkilendiğini da paylaşmadı.

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