Yahoo binlerce kişiyi işten çıkaracak

T24 - CEO değişimiyle yeni stratejilere yönelen Yahoo'da işten çıkarmalar bekleniyor.



Şirketin kârlılığını artırmayı başaramadığı için 2011 Eylül'ünde görevden alınan Carol Bartz’ın yerine Yahoo’nun CEO’su koltuğuna oturan online ödeme şirketi Paypal’in eski başkanı Scott Thompson şirkette radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

AllThingsDigital’ın haberine göre; Thompson Yahoo'da yeniden yapılanmaya gidecek ve bu süreçle birlikte binlerce kişi işten çıkarılacak.



Araştırma, pazarlama ve halkla ilişkilere yoğunlaşacak



Hakkında sürekli Yahoo ve Microsoft tarafından alındığına dair dedikodular çıkan ve son dönemde zor günler geçiren web devini ayağa kaldırmaya çalışan yeni CEO, şirketin araştırma, pazarlama ve halkla ilişkiler alanına yoğunlaşmasını istiyor.

Yahoo konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Stratejik değişim süreci içine gireceğimiz bir liderlik sürecinden geçiyoruz” denilirken işten çıkarmalarla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.