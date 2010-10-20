-YAHOO 3. ÇEYREKTE 396 MİLYON DOLAR KAR ETTİ SAN FRANCISCO (A.A) - 20.10.2010 - Yahoo üçüncü çeyrekte 396 milyon dolar kar etti. İnternet arama servisi Yahoo, Temmuz-Eylül döneminde 396 milyon dolar (hisse başına 29 sent) kar ettiğini açıkladı. Şirketin geçen yıl aynı çeyrekte karı 186 milyon dolar (hisse başına 13 sent) olmuştu. Şirketin geçen yıl üçüncü çeyrekte 1,58 milyar dolar olan gelirleri ise bu yıl aynı dönemde 1,6 milyar dolara çıktı. Yahoo'nun açıklanan rakamları, şirketin HotJobs'ı internet kariyer devi Monster Worldwide'a satışından elde ettiği 186 milyon doları da kapsıyor. Google'dan sonra internette ikinci büyük arama motoru sitesi olan Yahoo'nun, dördüncü çeyrekte gelirlerinin 1.125 milyar dolar ila 1.225 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.