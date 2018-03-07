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Yağmurların ardından Çanakkale Boğazı iki renk

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de etkili olan yağmurun ardından dağlardan akarak Sarıçay'la denize dökülen çamurlu sular, Boğaz'da denizin rengini değiştirdi

07 Mart 2018 19:21

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de etkili olan yağmurun ardından dağlardan akarak Sarıçay\'la denize dökülen çamurlu sular, Boğaz\'da denizin rengini değiştirdi. Deniz, Anadolu yakasında bulanırken, Avrupa yakasında ise su mavi kaldı.
Çanakkale\'de birkaç gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından, dağlardan akan yağmur suları, Sarıçay\'la denize döküldü. Sarıçay\'la denize dökülen sular, kuvvetli lodosun etkisiyle Boğaz\'ın Çimenlik Kalesi ve kordon boyu bölümünde denizin rengini değiştirdi. Boğaz\'ın, Çanakkale ile Kilitbahir köyü arasında kalan bölümünde deniz çift renge büründü. Avrupa yakasında su mavi kalırken, Anadolu yakasında ise deniz bulandı. Denizin rengini görenler şaşkınlık yaşadı.

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