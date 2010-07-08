Yağmurlar geri dönüyor

T24- İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların 5 gün sürmesi bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kuzeybatı kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çanakkale, Çankırı ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ile Ankara’nın Beypazarı, Nallıhan, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Güdül ilçelerinde kuvvetli, gece saatlerinde İstanbul il genelinde aşırı olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı Trakya’da hissedilir derecede (5 ila 7 derece) olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege’de azalacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.



UYARILAR- AŞIRI YAĞIŞ UYARISI





Yağışların; gece saatlerinde İstanbul il genelinde aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI





Yağışların, öğle saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çanakkale, Çankırı ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ile Ankara’nın Beypazarı, Nallıhan, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Güdül ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.