





Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Bordeaux karşısında aldıkları 0-0'lık sonuçtan memnun olurken özellikle İsviçreli hakemin yönetimine tepki gösterdi.



Başkan Polat, son haftalarda lig maçlarında hakemlerin kötü yönetiminin aynısının Bordeaux'yla oynadıkları UEFA Kupası üçüncü tur ilk maçında da başlarına geldiğini belirterek, "Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk." dedi.



Bordeaux'yla 0-0 berabere kalarak Ali Sami Yen'de oynayacakları rövanş için avantaj elde ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Başkan Polat, hakemin penaltılarını vermediğini iddia etti. Milan Baros'a kaleci tarafından yapılan hareketin kesinlikle penaltı olduğunu belirten Polat, "Kalecinin Baros'a darbesi açık şekilde gözüküyor. Kaleciden darbeyi aldıktan sonra Baros topa elle müdahalede bulunuyor. Bu pozisyonu televizyondan izledim. Hakemin kesinlikle penaltı vermesi gerekiyordu." açıklamasını yaptı.



Polat, ligde de son haftalarda hakemlerden yana şanssız olduklarını ifade ederek, "Sivasspor, Kayserispor ve Antalyaspor karşısında çok önemli hakem hatalarıyla karşılaştık. Sivas'ta Ümit Karan ve Kayserispor maçında da Lincoln yanlış kararlarla atıldı. Antalyaspor maçında ise Baros'a yapılan penaltı verilmedi. Şimdi de UEFA Kupası'nda yine hakem hatası sebebiyle kazanamadık. Türkiye'deki hakemlerden şikâyetçi olurken aynı şey bu kez UEFA Kupası'nda başımıza geldi. Yağmurdan kaçalım derken bu kez doluya tutulduk. İnşallah bu tür hakem hatalarıyla bundan sonra karşılaşmayız." ifadesini kullandı.



Bordeaux'nun çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Başkan Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bordeaux'nun ligdeki konumu ortada. Fransa gibi bir ligde zirve mücadelesi veriyor. Böyle güçlü bir takıma karşı deplasmanda berabere kalmak iyi sonuç sayılır. İnşallah Ali Sami Yen'de rakibimizi yenip çeyrek finale yükseleceğiz. Bu sezon özellikle UEFA Kupası'nda çok başarılı maçlar oynuyoruz."



Adnan Polat, Kadıköy'deki finale adım adım yaklaştıklarını anlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra kendimize hedef olarak Kadıköy'de UEFA Kupası'nda final oynamayı koymuştuk. Bu hedefimize doğru da ilerliyoruz. Önce çok zorlu rakiplerin yer aldığı gruptan çıktık. Şimdi de Bordeaux karşısında avantajlı bir sonuç aldık. İnşallah UEFA Kupası'ndaki başarılı mücadelemizi Kadıköy'deki final maçına kadar sürdürürüz." diyerek sözlerini noktaladı.



Skibbe: Golsüz beraberlik tehlikeli sonuçtur



Galatasaray'ın Bordeaux deplasmanında 0-0 berabere kalması Teknik Direktör Michael Skibbe ve oyuncuları bir yandan sevindirirken, diğer yandan temkinli olmaya sevk ediyor. Eleme maçlarında deplasmanda golsüz beraberliklerin en tehlikeli sonuçlardan biri olduğuna dikkat çeken Skibbe, "Henüz işimiz bitmedi. Sadece ilk maçta rakibimizle berabere kaldık. Bu tür eleme maçlarında 0-0'lık sonuç her zaman tehlikelidir. Rövanş maçında çok dikkatli olmalıyız. Çünkü rakibiniz 1-1'lik sonuçla tur atlayabilir." dedi.



Aslan, TRT'nin yayınladığı maçları kaybetmiyor



UEFA Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda TRT 1'den canlı yayınlanan maçta Bordeaux ile 0-0 berabere kalan G.Saray, başarılı performansını da sürdürmüş oldu. TRT'nin canlı yayınladığı Avrupa maçlarında 1988 yılından beri yenilgi yüzü görmeyen Cim Bom, bu başarısını 20 yılı aşkın süreye çıkarırken, Sarı-Kırmızılıların 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferi de yine TRT 1'den canlı yayınlanmıştı. G.Saray'ın Bordeaux'yla 26 Şubat'ta oynayacağı rövanş maçını ise D-Smart yayınlayacak.



Fransızlar, İstanbul'daki maçtan çok korkuyor



Fransız Sud Ouest gazetesi, Bordeaux'nun, İstanbul'daki rövanş maçında işinin zor olacağını yazdı. 0-0'lık sonucun, Bordeaux'nun rövanş karşılaşmasını daha zor hale getirdiğini belirten gazete, ''Bordeaux, G.Saray'ı eleyebilmek için çok güçlü olmak zorunda." yorumunu yaptı. Spor gazetesi L'Equipe de maçta G.Saray'ın 'mükemmel' organize olduğunu kaydederken, Sarı-Kırmızılı ekibin, Bordeaux'yu adeta boğduğu yorumunu yaptı.



UEFA'ya göre Cim Bom tur atlamaya daha yakın



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), G.Saray'ın, kupada tur atlama konusunda mutlu sona daha yakın olduğunu belirtti. Birliğin internet sitesi ''uefa.com''da, G.Saray'ın Bordeaux takımı ile 0-0 berabere kaldığı maça ilişkin, ''G.Saray, Bordeaux'yu yanına yaklaştırmadı.'' yorumu yapıldı. Haberde, maç boyunca iki takımın da sayısız şansı gole çeviremediği belirtilirken, De Sanctis'in 6., Rame'nin de 17. ve 50. dakikalarda golle sonuçlanacak hareketlere yaptığı müdahaleleri anlatıldı.



Galatasaray'da Körfez mesaisi hemen başladı



G.Saray, dün sabah İstanbul'a döndü ve ayağının tozuyla ligde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı. İdmana, Bordeaux maçındaki yedek ve oynamayan futbolcuların katıldığı bildirildi. İlk 11'de yer alan oyuncuların dinlendirildiği ifade edilirken, gün içinde yalnızca sakatlıkları bulunan oyuncuların tetkik ve muayeneleriyle tedavilerinin yapılacağı kaydedildi. G.Saray, Kocaeli maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.