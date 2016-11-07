Yağmurdan etkilenen çocuklar evlerine zırhlı araçlarla götürüldü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde okuldan çıkan ve şiddetli yağmura yakalanan öğrencileri polis, zırhlı araçlarla evlerine ulaştırdı

İlçede MOBESSE ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bahçebaşı Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki Sakarya İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerin şiddetli yağıştan olumsuz etkilendiği görüldü.

Görüntülere göre, okuldan çıkan ve yolda oluşan su birikintisinden dolayı evlerine yaya olarak gidemediği için okul önünde beklemeye başlayan öğrencileri Dargeçit İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri fark etti.

Çocukların yağış nedeniyle evlerine gidemediğini öğrenen polis ekipleri, öğrencileri özel harekat ve çevik kuvvet şubesine ait zırhlı araçlarla taşıdı.

Görüntülere, öğrencilerin zırhlı araçlara binmek için birbirleriyle yarışması anı da yansıdı.