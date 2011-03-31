Yağmurda çocukları dışarı çıkarmayın

T24 - Uluslararası Alcatel-Lucent Teletaş çalışanlarını radyasyon bulutları konusunda mail ile uyardı: “Yağmurda özellikle çocukları açık havada bulundurmayın, şemsiye şapka kullanın. Islanılması durumunda duş alın”



Uluslararası telekomünikasyon şirketi Alcatel-Lucent Teletaş, Türkiye’deki çalışanlarını Japonya’dan gelen radyasyon bulutları konusunda uyardı. Şirket çalışanlarına gönderilen mail’de, Türkiye’nin radyasyon bulutlarından etkilenmesinin pek mümkün olmadığına dikkat çekilse de tedbir alınması önerildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Şirketin “Sağlık Servisi”nin imzası bulunan ve tüm çalışanlara gönderilen mail:



“Japonya’da depremin ardından Fukuşima Nükleer Santralı’nda meydana gelen sızıntının, radyasyon bulutuyla Avrupa’ya ulaşması nedeniyle, Türkiye’nin ne ölçüde etkileneceği tartışma konusu olmuştur. Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Mühendisleri Odası adına yapılan açıklamalarda Japonya’dan Avrupa’ya yayılan radyasyon bulutlarının konsantre bir bulut olmadığına dikkat çekilerek, yüksek basıncın da etkisiyle Türkiye’nin radyasyon bulutlarından etkilenmesinin pek mümkün olmadığına dikkati çektiler.



Türkiye ile Japonya arasının 10 bin kilometreden fazla olması nedeniyle ülkemizde belirgin bir tehlikenin olmadığı açık. Ancak bağımsız otoriteler bulutların atmosfer olayları nedeniyle düşük ölçülerde de olsa bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de, sağlığı etkileyecek boyuta ulaşmasa da etkileyeceği, sağlıklı değerlendirmelerin ancak yapılan ölçümler üzerinden olabileceğine dikkat çekiliyor. (Ülkemizdeki ölçümler henüz açıklanmamıştır.) Bu nedenle yağmurlu havalarda -özellikle çocuklar- açık havada bulunulmaması, şemsiye, şapka kullanılması, yağmurda ıslanma durumunda duş yapılması, en azından temas eden açık yerlerin, el ve yüzün yıkanması, sebze ve meyvelerin daha özenle yıkanması yararlı olacaktır.”





Prof. Subaşı: Kuruntuya gerek yok



Yıldız Teknik Üniversitesi Nükleer Fizik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Subaşı tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti: “Havada radyasyon varsa tozlarla birlikte yeryüzüne inen yağmur damlaları canlı hayatını etkiler. Ancak bu durum radyasyon miktarının doğal seviyenin üzerinde olmasıyla mümkün. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun yaptığı ölçümler doğal düzeyde bulunuyor. Radyasyon bize gelmiş gibi önlem alabilirsiniz ama bu bence kuruntu olur.”







