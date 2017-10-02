Yağmurda cami önünde yatan evsize sıcak yuva için çabaladılar

Abdullah KÖSE/ İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA\'da yağmur altında geceyi cami önündeki beton üzerinde yatarak geçiren evsiz bir erkek, namaza gelen cami cemaatinin bütün çabalarına rağmen sıcak bir yere yerleştirilemedi.

Olay, geçen pazar günü sabah namazı saatinde meydana geldi. Küçükköy Meydan Camii\'ne namaz için gelenlerden bir grup, yağmurlu havada cami önündeki beton zeminde 35-40 yaşlarında bir erkeğin üzerinde ince bir battaniyeyle yattığını gördü. Namaz sonrası bu kişinin yanına gelen cami cemaati, evsiz olduğunu 4-5 yıldır sokaklarda kaldığını belirtti. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğunu ancak kimseninin olmadığını söyleyen kişi, kimliğini kaybettiğini belirterek ismini de söylemedi.

Cami cemaatinin sıcak çay ve çorba içmesi için bir miktar topladığı para, istememesine rağmen kendisine verildi. Daha sonra sıcak bir yere alınması için de belediyenin çağrı merkezi arandı. Buradaki görevli kendilerinin yapacak bir şeyleri olmadığını, kış dönemi evsizleri topladıklarını söyleyip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın çağrı hattının aranması gerektiğini belirttler.. Ancak burada da çocuk, yaşlı, engelli kişilerle ilgilenildiği yaş durumu ve engeli olup olmadığının bilinmemesi nedeniyle bir şey yapılamayacağı ifade edildi. Polise bilgi verilip, gelmesinin sağlanabileceği kaydedildi. Bu sırada olumsuz yöndeki konuşmaları duyan kişi, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen olay yerinden ayrıldı.

Cami cemaati ise, aranılan birimlerden bekledikleri yardımı alamadıkları için üzülürken, sokaklarda kalan kişilerin havaların soğuduğu gecelerde hayatlarını kaybetme riski bulunduğunu, bu kişiler için de bir şeylerin yapılması gerektiğini, cami önünde sabah hayatını kaybetmiş bir kişi ile karşılaşmaktan korktuklarını söyledi.

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