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Yaşam

Yağmura dayanamayan 64 yıllık bina çöktü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağmur yağışına dayanamayan 64 yıllık bina yıkıldı

10 Mayıs 2018 04:08

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1954 yılında yapıldığı öğrenilen bir bina yağmur yağışına dayanamayarak çöktü. 1988 yılından bu yana kullanılmadığı öğrenilen 2 katlı metruk bina önce çatırdadı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önlem aldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın’a ait 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatırdamaya başladı.

Çatlama seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı.

Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti. (DHA)

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