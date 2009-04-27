Yağmur yere düşmeden sıçrıyor

Yağmur damlalarının yere çarpma anlarını inceleyen bilimciler, sanılanın aksine damlaların yere çarpmadan önce dağılıp sıçradığını ortaya çıkardı.



Bir yüzeye çarpan yağmur damlacıkları ince bir tabaka haline gelir, ardından bir taç şekline gelen bir sıçrama yaşar.



Önceki deneyler, su damlacıklarını çevreleyen havanın bu olay gerçekleşirken önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyordu: yağmur damlaları hava basıncı düşük olduğunda kolayca sıçramıyor, bunun yerine ince bir tabaka halinde yüzeye dağılıyor.



Harvard Üniversitesi'nden Shreyas Mandre ve çalışma arkadaşları, geliştirdikleri simülasyon modelleriyle farklı hava basıncı, su damlacığının yüzey gerginliği ve hızları gibi değerleri manipüle ederek deneyler gerçekleştirdi.



Sonuçlar, 2 milimetre genişliğe sahip olan, saniyede birkaç metre hızla hareket eden ortalama bir yağmur damlasının altında bulunan havayı yüzeye çarpmaya birkaç mikrosaniye kala sıkıştırdığını ortaya koydu.



Bu durum, yağmur damlasının yüzeye çarpmadan önce düzleşmesine ve sıçramasına neden oluyor. Araştırma takımı, daha yüksek sürtünme kuvvetine sahip bir yüzeyde, taç şeklinin ortaya çıkışının daha düşük ihtimal olduğunu belirtiyor.



Mandre, su damlacıklarının sıçramasının ardındaki gizemin halen çok küçük bir kısmının çözümlendiğini belirtiyor. Bu olayın derinlemesine incelenmesi sonucunda, su sıçramasına sebep vermeyen malzemeyle üretilmiş gerçelerin yapılabileceğ düşünülüyor. Bu aletler mutfak gibi ortamlarda kullanılabilir.