Yağmur yarışı yarıda kesti

Formula 1 Malezya GP'sine yağmur damgasını vurdu. Yoğun yağış nedeniyle 32. turda durdurulan yarış sonrası, Jenson Button, sezonun ikinci mücadelesini kazanmayı başardı.



Formula 1 2009 sezonunun ikinci yarışı Malezya'da yapıldı. Yağması beklenen yağmurun, 'beklenen'den yoğun şekilde bastırması nedeniyle Malezya GP'si tamamlanamadı. Kurallar gereği; tüm sürücülerin tamamladığı son turun sıralaması geçerli olduğundan dolayı, yarışa pol pozisyonda başlayan Brawn GP pilotu Jenson Button, 31. turda da en önde olduğu için birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.



2003 Brezilya Grand Prix'sinden sonra tamamlanamayan ilk yarış olan Malezya'da kırmızı ışıkların sönmesnin ardından Jenson Button ilk sıradaki yerini Nico Rosberg'e kaptırıp, üçüncülüğe geriledi.



Toyoto'dan Jarno Trulli, Rosberg'in arkasında yerini korurken, en iyi çıkış yapan isim, dokuzunculuktan dördüncülüğe kadar yükselen Renault'dan Fernando Alonso oldu.



Geçen sezon Kuala Lumpur'da üçüncü olan McLaren'den Heikki Kovalainen ilk turda, yine geçen sezon ikinci olan BMW'den Robert Kubica ise ikinci turda yarış dışı kaldılar.



İlk pit-stop'ların ardından Jenson Button, Trulli ve Rosberg'i geçip ilk sıraya yükselirken, 21. turda başlayan yağmur hesapları değiştirdi. Yağmurun azizliğine uğrayan ilk isim Alonso, kum havuzuna çakılırken, lastik değişimi için girilen pit-stop'ların sonrasında da ilk 4 sırada değişiklik olmadı.



26. turda Barrichello, üçüncülüğü Trulli'den devralırken, ataklarını sıklaştıran Brezilyalı, bir tur sonra da Rosberg'i geçip, takım arkadaşı Button'ın gerisine yerleşti, ancak 28. turda yaptığı hatayla Glock ve Webber'e geçildi.



29. turda yağmurun şiddeti arttıkça pit-stop'ların sayısı da artarken, sadece 1. pit-stop gerçekleştiren Heidfeld 3. sırada kendine yer bularak, yağmurun en karlı ismi oldu. 31. turda piste giren güvenlik aracı da yarış için 'güvenli bir ortam' sağlayamayınca 32. turda kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu.



Yağmurun etkisini kaybetmemesi üzerine yarış, durdurulmadan önceki sıralamayla tamamlandı ve Brawn GP'den Jenson Button, Avustralya'dan sonra Malezya'dan da zaferle ayrılmayı başardı. İkincilik Toyota'dan BMW'den Nick Heidfeld'in olurken, kürsünün son basamağına ise Timo Glock çıktı.



Yarışın yüzde 75'i tamamlanamadığı için sürücüler Malezya'dan normal puanlarının ancak yarısını alabildiler.

